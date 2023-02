A che ora canta Gue Pequeno a Sanremo 2023? Ecco l’orario preciso

Questa sera andrà in onda su Rai la terza serata del Festival di Sanremo 2023 che, per la prima volta, vedrà esibirsi tutti e ventotto i cantanti in gara. Oltre al grande ritorno dei Maneskin, ci sarà occasione di vedere esibirsi anche altri ospiti nel corso della puntata. Dopo Salmo e Fedez sarà Gue Pequeno protagonista nella cornice del nave con la quale si collegherà Amadeus. Gue Pequeno si esibirà alle ore 23.25.