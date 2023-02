Wta Linz 2023: Giorgi si fa rimontare da Tauson, esce al secondo turno tra i rimpianti

Camila Giorgi esce tra i rimpianti al secondo turno del torneo Wta di Linz 2023. Un’eliminazione davvero bruciante questa per la marchigiana, che come di consueto alterna momenti di grande tennis a passaggi a vuoto inspiegabili, proprio come quello che mentre era avanti di un set e di un break, le costa il ribaltone per mano di Clara Tauson, che non molla e alza il suo livello battendo l’azzurra per 1-6 6-3 6-4.

Si parte con la marchigiana al servizio ed è suo il primo quindici. A trenta l’azzurra porta a casa il primo game, subito pimpante Giorgi ma Tauson tiene botta al servizio. Dopo un game agevole chiuso a quindici, la danese capitola nel quarto gioco, in cui l’azzurra conquista il break ai vantaggi. Con disinvoltura Giorgi passa dal doppio fallo all’ace ma con solidità tiene la battuta, quindi è estremamente aggressiva e trova ancora un break a quindici. Serve dunque per il set e in mezzora è 6-1. Il secondo set, dopo una lunga pausa dovuta al toilet break della danese, parte come meglio non potrebbe per Giorgi, che strappa subito il servizio alla rivale ormai in tilt, poi però nel quarto gioco pesante passaggio a vuoto che costa il controbreak a zero che rimette tutto in discussione.

E’ l’inizio della fine per Camila, visto che arriva un altro break pesantissimo che costa di fatto il set, visto che la Tauson chiude sul 6-3. Nel terzo set, break immediato di Tauson nel terzo game, da qui in avanti è un continuo botta e risposta. Servizi ballerini per entrambi, Giorgi sistema per due volte la situazione ma cede ancora la battuta – per due volte di fila a zero – e il finale è intenso. Tie-break lunghissimo con palle match e palle break da una parte e dall’altra nel decimo gioco, alla lunga arriva l’errore con il lungolinea di Giorgi e si chiude l’incontro dopo due ore.