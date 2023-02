A che ora canta Sangiovanni a Sanremo 2023 con Gianni Morandi? Ecco l’orario preciso

Mancano poche ore alla terza serata del Festival di Sanremo 2023 che, per la prima volta, vedrà esibirsi tutti e ventotto i cantanti in gara. C’è grande attesa anche per gli ospiti della puntata: oltre al ritorno dei Maneskin, vincitori nel 2021 sul palco dell’Ariston, ci sarà spazio anche per Sangiovanni. Il giovane cantante proveniente dalla scuola di Amici, dopo l’esperienza come concorrente della scorsa edizione, tornerà nella città dei fiori per cantare insieme a Gianni Morandi il nuovo singolo ‘Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte’, una rivisitazione della storica canzone della voce di Monghidoro. Sangiovanni si esibirà alle ore 22.20.