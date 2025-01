Paola Egonu è la miglior giocatrice del mondo del 2024. Ad incoronarla regina della pallavolo mondiale è il portale Volleyball World, nato dalla partnership tra la Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB) e CVC Capital Partners. La fuoriclasse azzurra ha preceduto la brasiliana Gabi e la statunitense Kathryn Plummer, rispettivamente seconda e terza. Questo è quanto si legge nella nota del Volleyball World Social Media Team che ha stilato la classifica: “Non è sorprendente che sia stata premiata come MVP sia della Nations League 2024 che dei Giochi di Parigi, due dei tanti titoli di MVP che ha guadagnato in prestigiose competizioni per nazionali e club durante la sua straordinaria carriera. Quest’anno la campionessa, che ha recentemente compiuto 26 anni, ha portato l’Italia a un altro titolo VNL e poi a vette senza precedenti, con la sua prima medaglia d’oro olimpica. Bravissima, Paola!“.

A celebrare il trionfo della campionessa azzurra, nativa di Cittadella, è anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: “C’è tanto di veneto e di coneglianese nel meritato titolo di miglior giocatrice del mondo assegnato a Paola EGONU dalla Fivb. Che fosse fortissima lo sapevamo fin dai tempi d’oro dell’Imoco Conegliano, dove ha costruito una parte rilevante della sua carriera, ma credo che l’apice lo abbia raggiunto vincendo con la Nazionale di Velasco le Olimpiadi di Parigi. Brava Paola, a nome di tutti i veri sportivi veneti“. Il presidente della regione ha poi aggiunto: “Se questo titolo venisse assegnato anche alle squadre – aggiunge Zaia – di certo arriverebbe sulle maglie delle ragazze dell’Imoco, da anni al top in tutte le competizioni a cui partecipano, ma anche in questa classifica se ne ritrovano parecchie, protagoniste del passato, del presente e anche del futuro con la maglia di Conegliano“.

Tanta Italia nella classifica delle migliori giocatrici

Paola Egonu ha superato in classifica due schiacciatrici che conoscono bene il campionato italiano. Al secondo posto c’è infatti la brasiliana Gabi, che da questa stagione milita a Conegliano; completa il podio invece sul gradino più basso un’altra ex Conegliano come la statunitense Kathryn Plummer, in gialloblù dal 2021 al 2024 e che da questa stagione gioca in Turchia nell’Eczacibasi. Al quarto posto c’è la solita Melissa Vargas, cubana naturalizzata turca che ha trascinato quasi da sola la sua nazionale al quarto posto olimpico.

Segue la polacca Joanna Wolosz, palleggiatrice di Conegliano, che precede due azzurre: sesta è infatti il libero Monica De Gennaro, sempre di Conegliano, mentre in settima posizione c’è un altro oro olimpico come Myriam Sylla, compagna di squadra di Egonu a Milano. Nella formazione del capoluogo meneghino milita anche la nona classificata, la palleggiatrice della Nazionale italiana Alessia Orro, mentre completano la top 10 all’ottavo e al decimo posto rispettivamente la giapponese Sarina Koga e la polacca Agnieszka Korneluk (ex Casalmaggiore e Scandicci). Conegliano domina dunque la classifica con tre giocatrici più una quarta che ha cambiato squadra in estate. Spiccano le assenze di due fuoriclasse mondiali come la svedese Isabelle Haak (Conegliano) e la serba Tijana Boskovic (Eczacibasi), per le quali però pesano gli scarsi risultati delle proprie nazionali.