Venerdì 3 gennaio 2025 è un giorno importante per il mondo Milan. I rossoneri, con curiosità, accolgono il nuovo allenatore Sergio Conceicao che avrà subito un compito difficile e impegnativo: all’esordio se la dovrà vedere contro la Juventus in un match da dentro o fuori nella semifinale della Supercoppa italiana. A Riyadh non c’è appello: chi vince va in finale, chi perde torna a casa. E allora, in vista di questa partita delicata, andiamo a rivivere gli esordi degli ultimi dieci allenatori del Milan per vedere cosa hanno combinato.

PAULO FONSECA – 17 AGOSTO 2024

Paulo Fonseca comincia ufficialmente i suoi pochi mesi da allenatore del Milan in una calda serata di agosto: a San Siro arriva il Torino di Paolo Vanoli che clamorosamente va in vantaggio per 2-0 grazie ad un autogol di Thiaw e alla rete di Duvan Zapata. Nel finale, tra l’89’ e il 95′, reazione d’orgoglio dei rossoneri che pareggiano i conti con i gol di Alvaro Morata e Noah Okafor.

STEFANO PIOLI – 20 OTTOBRE 2019

Il ciclo di Stefano Pioli comincia da San Siro a metà ottobre 2019. E comincia con una beffa nel finale: Milan-Lecce termina 2-2. I rossoneri sbloccano la partita grazie ad Hakan Calhanoglu, ma a metà ripresa vengono ripresi dai salentini con Babacar. La partita sembra decisa al minuto 82 quando Piatek fa impazzire di gioia San Siro. Ma ci pensa Calderoni, al 92′, a gelare lo stadio: 2-2.

MARCO GIAMPAOLO – 25 AGOSTO 2019

Marco Giampaolo comincia con il piede sbagliato. L’allenatore abruzzese vive il suo esordio sulla panchina rossonera in un Udinese-Milan valevole per la prima giornata del campionato 2019/2020. Un binomio, quello tra Giampaolo e Milan, che durerà pochissimi mesi anche per via di un inizio davvero stentato. Ad Udine viene fuori una brutta partita, con pochi spunti ed occasione, decisa da un colpo di testa vincente di Rodrigo Becao.

GENNARO GATTUSO – 3 DICEMBRE 2017

Una giornata storica, ma per il Benevento. Gennaro Gattuso siede per la prima volta in carriera sulla panchina del Milan in un giorno che rimarrà nella storia per i padroni di casa allenati da Roberto De Zerbi. Rossoneri in vantaggio con Bonaventura, poi il pareggio di Puscas al 50′ rimette in partita i padroni di casa. Qualche minuto e ci pensa Kalinic a ripartire avanti il Milan, ma nel finale succede l’impensabile: ultima palla giocata e svetta Brignoli, il portiere del Benevento, a regalare un punto ai campani dopo quattordici sconfitte di fila.

VINCENZO MONTELLA – 21 AGOSTO 2016

La nuova era rossonera riparte da San Siro con Vincenzo Montella in panchina. A San Siro arriva il Torino di Sinisa Mihajlovic e viene fuori una partita scoppiettante: Carlos Bacca sigla una tripletta, ma prima Belotti e poi Baselli rimettono il risultato in discussione. Si arriva sul 3-2 al 94′ quando lo stesso Belotti ha la grande occasione per il 3-3, ma Donnarumma gli para il calcio di rigore.

CHRISTIAN BROCCHI – 17 APRILE 2016

Un finale di stagione intenso con Christian Brocchi in panchina, in vista della finale di Coppa Italia. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani optano per l’esonero di Sinisa Mihajlovic dopo la trentaduesima giornata e affidano le ultime sette partite della stagione all’ex giocatore rossonero che comincia la sua avventura a Genova contro la Sampdoria. Un esordio vincente visto che Carlos Bacca, a cinque minuti dalla fine, sigla il gol che vale tre punti.

SINISA MIHAJLOVIC – 23 AGOSTO 2015

La stagione 2015/2016 comincia con Sinisa Mihajlovic in panchina, il serbo vince il ballottaggio con Maurizio Sarri e gli viene affidato il Milan. Il campionato comincia con la difficile trasferta di Firenze dove i viola vincono meritatamente con il punteggio di 2-0: a segno Marcos Alonso ed Ilicic.

FILIPPO INZAGHI – 31 AGOSTO 2014

L’anno prima sulla panchina del Milan si siede Filippo Inzaghi. L’ex attaccante rossonero comincia alla grande l’annata battendo in maniera convincente la Lazio di Stefano Pioli per 3-1: a segno Honda, Muntari e Menez. Inutile l’autogol di Alex. Un’annata che però non regalerà grandi soddisfazioni al pubblico rossonero.

CLARENCE SEEDORF – 19 GENNAIO 2014

Dopo l’esonero di Massimiliano Allegri al termine del girone d’andata, tocca a Clarence Seedorf guidare i rossoneri nella seconda metà del campionato 2013/2014. L’avventura dell’ex centrocampista comincia in un Milan-Verona di metà gennaio. Partita sbloccata e vinta grazie ad un rigore trasformato da Mario Balotelli nel finale di partita.

MASSIMILIANO ALLEGRI – 29 AGOSTO 2010

L’avventura di Massimiliano Allegri comincia a fine agosto del 2010, un’annata che porterà diritti alla vittoria del campionato contro l’Inter prima di Benitez e successivamente di Leonardo. La partita d’esordio è Milan-Lecce 4-0: match senza storia con la doppietta di Pato e le reti di Thiago Silva e Inzaghi. E soprattutto con la presentazione di Zlatan Ibrahimovic, arrivato per riscrivere la storia.

