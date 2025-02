Vittoria importantissima per la Sonepar Padova, che nel recupero della prima giornata di ritorno della Superlega 2024/2025 di volley maschile ha battuto la Cucine Lube Civitanova con il punteggio di 3-2 (18-25, 25-20, 25-19, 23-25, 15-8). La partita, inizialmente prevista a metà dicembre, era stata rinviata per gli impegni dei marchigiani nel Mondiale per Club. Questo recupero consente così alla Superlega di avere una classifica allineata per tutte le squadre prima delle ultime due giornate della stagione regolare.

Per Padova si tratta di un successo fondamentale, con cui i ragazzi di coach Cuttini fanno un passo molto probabilmente decisivo verso la salvezza avendo adesso sei punti di vantaggio sul fanalino di coda Monza. Per Civitanova si tratta comunque di una sconfitta indolore, dal momento che il ko al tiebreak permette comunque agli uomini di coach Medei di raccogliere quel punto sufficiente a blindare aritmeticamente il terzo posto alle spalle di Perugia e Trento. Civitanova adesso rimarrà in ritiro al Nord Italia, dal momento che già sabato sarà di scena proprio a Trento per la penultima di campionato. Poi sarà la volta della trasferta in Turchia, dal momento che martedì è in programma la semifinale di Challenge Cup contro Ankara. Un periodo davvero molto intenso per la Cucine Lube, con Medei che non a caso ha lasciato in panchina per tutta la partita un big del calibro di Lagumdzija, reduce da una distorsione alla caviglia rimediata domenica scorsa.

Padova invece affronterà l’ultima trasferta della regular season affrontando Verona, per poi chiudere il suo campionato contro Trento davanti al pubblico amico della Kioene Arena.

Una partita davvero equilibrata, che ha visto Padova perdere il primo set per poi passare in vantaggio grazie alla vittoria di secondo e terzo parziale. Civitanova ha però reagito, nonostante le assenze e i tanti impegni ravvicinati, centrando l’obiettivo minimo del tiebreak. Qui probabilmente le motivazioni extra di Padova, alla ricerca dei punti per avvicinare sempre più la salvezza, hanno fatto la differenza. Nel quinto set infatti è salito di colpi il muro di Padova, con sei punti portati a casa grazie a questo fondamentale a cui si aggiungono due ace. Il tabellino esalta i 24 punti di Luca Porro, top scorer della partita, ma anche i 21 di Veljko Masulovic. A Civitanova non basta un Mattia Bottolo da 17 punti e i 13 punti di Nikolov.

Padova-Civitanova 3-2, il tabellino del match

Sonepar Padova: Stefani 2, Masulovic 21, Mayo, Diez, Falaschi 3, Sedlacek 12, Plak 5, Toscani, Galiazzo, Pedron, Orioli 1, Porro 24, Truocchio, Crosato 10.

Coach: Jacopo Cuttini

Cucine Lube Civitanova: Chinenyeze 10, Gargiulo 3, Loeppky 5, Orduna, Bisotto, Balaso, Boninfante 2, Hossein, Nikolov 13, Lagumdzija, Dirlic 12, Podrascanin 6, Bottolo 17, Tenorio.

Coach: Gianpaolo Medei