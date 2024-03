Volley, semifinale Playoff Superlega 2023/24: Trento batte Monza con un secco 3-0 in gara1

L’Itas Trento si aggiudica gara1 delle semifinali play-off di Superlega 2023/2024 con un netto 3-0 (27-25 25-20 25-22) ai danni della Mint Vero Volley Monza e si porta così sull’1-0 nella serie. Grande prova di forza della formazione di Fabio Soli, che dopo la rimonta che gli ha consentito di vincere il primo set ha lasciato le briciole alla formazione ospite. Michieletto e compagni hanno saputo spegnere subito l’entusiasmo dei brianzoli, che arrivavano alla sfida con l’inerzia a favore dopo la vittoria in casa della Lube nella decisiva gara5 dei quarti di finale. Troppi errori in battuta per la squadra di Eccheli, che dall’altro lato ha subito una pioggia di ace da parte dei trentini.

LA CRONACA DEL MATCH – Primo set piuttosto equilibrato, con Trento che prova ad avvantaggiarsi a metà frazione sul 13-10 grazie all’ace di Michieletto, ma la Vero Volley è brava a rimanere in scia. Loeppky sale in cattedra e con una serie di attacchi porta prima avanti i suoi, e poi regala alla sua squadra anche due set point. I padroni di casa però sono bravi ad annullare entrambe le chance con due pipe di Michieletto, poi Rychlicki annulla un’altra possibilità data dal primo tempo di Galassi e la situazione è in parità a quota 25. Qui Lavia sfodera due ace consecutivi che non lasciano scampo ai brianzoli e permettono alla Itas di incamerare il primo set per 27-25.

Nel secondo parziale Monza accusa il colpo dell’occasione sprecata e parte con il piede sbagliato: i ragazzi di Soli ne approfittano subito e scappano via nel punteggio. L’ingresso in campo di Mujanovic regala un po’ di abbrivio all’attacco ospite, che riesce a ritornare in scia sul -3 anche grazie al solito Loeppky. Trento però è superiore quest’oggi e si porta sul 2-0 chiudendo il set 25-20. Anche nel terzo set la partenza ospite è ad handicap, e l’Itas vola via nella parte centrale grazie ad una serie di ace firmati da Kozamernik e Rychlicki. Ancora una volta però Monza nel momento di massima difficoltà riemerge, e piano piano recupera lo svantaggio. Mujanovic e Takahashi regalano addirittura il -1 alla squadra di Eccheli, ma nel momento del bisogno la diagonale di Lavia e la pipe di Michieletto chiudono i conti sul 25-22 e regalano il 3-0 a Trento.