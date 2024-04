Volley, Playoff Superlega 2023/2024: Monza c’è, Trento ko al quinto set e si va a gara-4

Monza non molla e batte Trento in trasferta in gara-3 delle semifinali dei Playoff di Superlega 2023/2024. La Vero Volley vince una battaglia di quasi tre ore al PalaTrento con il punteggio di 24-26 25-22 27-25 25-27 15-13. Set tutti molto equilibrati con entrambe le squadre che hanno lottato su ogni punto dall’inizio alla fine. Per Monza è super Ran Takahaski, che mette a referto 25 punti. Bene anche Loeppky con 24 punti e Timothy con 22. Sponda Trento, Alessandro Michieletto sfora i 20 punti e chiude con 24 punti. 20 punti tondi per Daniele Lavia. Successo fondamentale per Monza che, dopo le sconfitte in gara-1 e gara-2, mantiene viva la serie e porta Michieletto e compagni a una pericolosa gara-4. Match che si disputerà giovedì 11 aprile alle 20.30 in casa di Monza. In caso di successo di Galassi e compagni, gara-5 si giocherà domenica 14 aprile alle 18.00 in casa di Trento.

