Prosegue il cammino nella Pool A del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley maschile per Civitanova. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Foolad Sirjan Iranian e la netta vittoria contro il Praia Clube, i cucinieri di Giampaolo Medei sono scesi in campo alle ore 00.30 della notte italiana tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre per andare a caccia del secondo successo. Di fronte a loro, nell’ultima sfida della fase a gironi di questa rassegna iridata, c’era l’Al Ahly. Andiamo a scoprire cosa è successo nel match di scena all’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile.

Cronaca

Avvio piuttosto falloso da parte di Civitanova, che commette qualche errore di troppo ma riesce a reagire con buone percentuali in attacco. Bravi i ragazzi di Medei soprattutto a non disunirsi dopo il parziale dell’Al Ahly, capace di scappare rapidamente sul +7. Con il passare dei minuti la parità regna e le due squadre avanzano punto a punto, arrivando praticamente appaiate al momento clou. Un allungo della Lube sul 21-20 risultato però decisivo e, al secondo set point, un muro vincente vale il 25-21.

La compagine egiziana tuttavia non resta a guardare e tenta di riscattarsi immediatamente. Civitanova non riesce invece a gestire il minimo vantaggio e, pur trovandosi avanti di un break, viene raggiunta dai rivali, che dimostrano di essere sul pezzo. Un paio di errori fatali apparecchiano il +2 Al Ahly, che arriva a set point sul 24-22. Set finito? No, perché Bottolo e Nikolov regalano speranza a Civitanova, riportando il punteggio sul 24 pari. Non si tratta però di altro che un’illusione dato che gli avversari chiudono di lì a poco, imponendosi per 26-24.

A senso unico il terzo set, dove la Lube non esprime la sua miglior pallavolo ma riesce comunque a tenere a debita distanza la squadra rivale sin dalle battute iniziale. A metà set ci sono ben sei lunghezze a separare i due club e l’Al Ahly, che non può sbagliare nulla per sperare di ricucire il gap, fatica notevolmente, scivolando sul -8. Nonostante un disperato tentativo di rimonta nel finale, ad avere la meglio sono Lagumdzija e compagni per 25-16.

Copione simile nel quarto parziale, in cui Civitanova si porta avanti nel punteggio relativamente presto e riesce a creare non poche difficoltà ai campioni d’Africa. La situazione si fa presto molto favorevole per la Lube, capace di crearsi un vantaggio non indifferente e di poter dunque giocare con meno pressione. Nel finale debutta anche il classe 2005 Davi Tenorio e la squadra di Medei completa l’opera, trionfando per 25-17.

Tabellino

Cucine Lube Civitanova – Al Ahly SC 3-1 (25-21, 24-26, 25-16, 25-17)

CIVITANOVA: Chinenyeze 7, Gargiulo 2, Loeppky, Orduna, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Boninfante 2, Poriya, Nikolov 20, Lagumdzija 17, Dirlic , Podrascanin 6, Bottolo 12, Tenorio 1. All. Medei.

AL AHLY: Abdalla 1, Halim 5, Salah 10, Hamada 4, Ramadan, (L), Elhossiny 8, Asran 12, Islam 1, Garcia (L), Hossam, Khaled, Seif Abed 2, Seoudy, Osama ne. All. Munoz Benitez

Arbitri: Casado (ARG), Carbajal Mozzo (URU)

Note: durata set 30’, 32’, 23’, 23’. Totale 1h 48’. Civitanova: errori al servizio 28, ace 2, muri 13, attacco 47% ricezione 55% (23%). Al Ahly: errori al servizio 19, ace 1, muri 6, attacco 39%, ricezione 44% (19%).

Chi affronta Civitanova in semifinale

Archiviato l’impegno contro la compagine egiziana guidata da coach Fernando Munoz Benitez, Civitanova pensa ora alla semifinale, dove è attesa da un sentito derby azzurro. La sua prossima avversaria sarà infatti la Trentino Itas. L’appuntamento è per sabato 14 dicembre alle 17 ore locali (le 21 italiane), quando le due squadre si ritroveranno pochi giorni dopo il confronto dell’Eurosuole Forum, vinto dai cucinieri per 3-1.

Precedenti ed ex

In parità i precedenti iridati. Il primo confronto è andato in scena nel 2018, a livello di finale, e a trionfare fu Trento, che si laureò campione in Polonia. Civitanova si prese però la rivincita pochi anni dopo, nel 2021, quando ebbe la meglio nella semifinale disputata proprio in Brasile.

Per quanto riguarda gli ex, invece, spiccano da un lato Marko Podrascanin (in forza a Trento dal 2020 al 2024), dall’altro Gabi Garcia Fernandez (due anni a Civitanova), Nicola Pesaresi (in biancorosso nella stagione 2016/2017) e Kamil Rychlicki (due anni alla Lube anche per lui).

Tabellone e accoppiamenti semifinali

Foolad Sirjan Iranian-Sada Cruzeiro

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova