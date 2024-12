Prosegue la regular season NBA 2024/2025, ormai giunta quasi a un terzo e con la classifica delle due Conference che inizia a delinearsi. Poche sorprese e poche prestazioni da sballo, ma non ci si è comunque annoiati. I migliori cestisti del pianeta hanno infatti regalato spettacolo, come di consueto, dando vita ad una serie di incontri particolarmente entusiasmati che hanno tenuto svegli molti appassionati. Andiamo dunque a scoprire insieme cosa è successo.

Cleveland vince ancora

Tutto facile per quella che finora è stata la miglior franchigia della Lega, capace di subire appena 4 sconfitte. I Cleveland Cavaliers hanno infatti rispettato il pronostico della vigilia e, davanti ai propri tifosi, hanno prevalso con il punteggio di 115-105 ai danni dei Washington Wizards. A prendersi la scena è stato il solito Darius Garland, protagonista di una prestazione da 24 punti, 5 assist e 8 rimbalzi. Sono però arrivati contributi preziosi anche da parte di Allen e Mitchell, autori rispettivamente di 21 e 20 punti. I Cavs si tengono dunque stretti il primo posto della Eastern Conference e migliorano il proprio bilancio casalingo: 14 vittorie a fronte di un solo ko.

Grande sorpresa in Pennsylvania

Il grande upset della notte italiana è maturato al Wells Fargo Center di Philadelphia, dove i 76ers sono stati battuti dagli Indiana Pacers. 121-107 il punteggio dell’incontro, che ha un chiaro protagonista: Tyrese Haliburton. Il numero 0 si è infatti caricato la squadra sulle spalle, mettendo a referto 32 punti (con ben 7 triple a bersaglio) e ben 11 assist. Da sottolineare anche la prova di Pascal Siakam (23 punti, 8 rimbalzi e 3 assist) e Obi Toppin (20 punti, 8 rimbalzi e 3 palle rubate).

Booker e Wembanyama protagonisti

Gli altri due giocatori di cui si è parlato dopo gli incontri di questa notte sono Devin Booker e Victor Wembanyama. Il primo ha guidato i Phoenix Suns alla vittoria contro gli Utah Jazz per 134-126. 34 punti con 6 triple e 8 assist sono le sue statistiche, ma non vanno dimenticati i 30 punti di Kevin Durant, che a 36 anni sa ancora essere decisivo. Il giovane talento francese ha invece fatto la differenza nel finale, segnando 17 dei suoi 28 punti nel quarto e decisivo parziale, regalando così la vittoria ai San Antonio Spurs sui Portland Trail Blazers per 118-116.

Gli altri match

Per quanto riguarda i restanti incontri, i Los Angeles Lakers orfani di Lebron James sono stati sconfitti dai Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards (miglior marcatore con 23 punti) con lo score di 97-87. Ko anche l’altra squadra di Los Angeles, i Clippers, superata per 120-98 dai Denver Nuggets di Jamal Murray (20 punti) e Nikola Jokic (16).

Bene i Chicago Bulls, vittoriosi contro gli Charlotte Hornets tra le mura amiche per 109-95. Infine, quarto successo consecutivo per i Memphis Grizzlies, capaci di impreziosire ulteriormente la propria stagione, salendo al secondo posto a Ovest. Nulla da fare per i Brooklyn Nets, costretti ad arrendersi a Ja Morant (doppia doppia da 28 punti e 10 assist) e compagni per 135-119.

I risultati della notte

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 115-105

Philadelphia 76ers – Indiana Pacers 107-121

Chicago Bulls – Charlotte Hornets 109-95

Memphis Grizzlies – Brooklyn Nets 135-119

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 97-87

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers 120-98

Utah Jazz – Phoenix Suns 126-134

Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs 116-118

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 22-4

Boston Celtics 20-5

Orlando Magic 17-10

New York Knicks 15-10

Miami Heat 13-10

Milwaukee Bucks 13-11

Atlanta Hawks 14-12

Chicago Bulls 11-15

Indiana Pacers 11-15

Brooklyn Nets 10-15

Detroit Pistons 10-16

Philadelphia 76ers 7-16

Charlotte Hornets 7-18

Toronto Raptors 7-19

Washington Wizards 3-20

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 19-5

Memphis Grizzlies 18-8

Houston Rockets 17-8

Dallas Mavericks 16-9

Golden State Warriors 14-10

Denver Nuggets 13-10

Minnesota Timberwolves 13-11

Phoenix Suns 13-11

Los Angeles Clippers 14-12

Los Angeles Lakers 13-12

San Antonio Spurs 13-12

Sacramento Kings 13-13

Portland Trail Blazers 8-17

Utah Jazz 5-19

New Orleans Pelicans 5-21