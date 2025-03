Perugia vince contro Modena in quattro set e stacca il pass per le semifinali di Superlega 2024/2025. I Block Devils, trionfanti nelle prime due gare dei quarti di finale, completano l’opera nel corso della serata e accedono alla fase successiva dei play-off. Continuano invece le sfide tra Trento e Cisterna e tra Civitanova e Milano. Trento la spunta su Cisterna in gara-3 e avrà il primo match point nella prossima sfida. Stessa situazione per Civitanova, che oggi ha avuto la meglio sulla Power Volley.

TRENTO-CISTERNA

Trento piega Cisterna per 3-1. Trento sale in cattedra poco dopo il via del primo set. Il sestetto ospite insegue a diverse lunghezze di distanza, perdendo in definitiva contatto con gli avversari sul finale. I padroni di casa chiudono il parziale per 25-17. Il secondo set segue un copione simile, con Cisterna che fatica a trovare il giusto ritmo per entrare in partita e risulta fallosa in diverse occasioni. Trento approfitta del momento di difficoltà rivale per mantenersi in controllo del match e andare a chiudere il set con un 25-16. La partita si accende durante il terzo set, con Cisterna che si dimostra competitiva e ingaggia Trento in una lotta punto a punto. Sul finale è la Top Volley a emergere. Gli ospiti portano il risultato sul 2-1 e allungano la sfida di un altro set conquistando un 23-25. Cisterna torna a indossare i panni dell’inseguitore nella frazione successiva. Trento si riscuote e si rimette in cattedra, mettendo un punto fermo alla partita con un 25-21. Ora, il punteggio generale vede Trento in vantaggio con due vittorie, mentre Cisterna si è aggiudicata solo gara-2.

CIVITANOVA-MILANO

Civitanova vince su Milano per 3-1. La partita si apre con un primo set equilibrato. Il risultato rimane incollato per gran parte del parziale e Civitanova riesce a spuntarla solo sul finale. Milano sfiora il set point, ma si arrende per 25-23. La frazione successiva segue un copione simile a quello utilizzato nel parziale di apertura. Le due formazioni si vedono ingaggiate in un’equilibrata lotta punto a punto, che occupa gran parte del set. Il colpo di reni finale di Civitanova si rivela vincente e la Lube colleziona il 2-0 con un 25-22. Nel terzo set non manca il duello tra i due sestetti, con Milano che riesce ad avere la meglio e prolungare l’incontro di un altro set. Fondamentale per la Power Volley la seconda parte del parziale, nel corso della quale ha allungato di alcuni fondamentali punti sugli avversari. Gli ospiti chiudono il set per 21-25. Civitanova non tarda a rispondere nel periodo successivo, che si rivela essere il set meno equilibrato della serata. Dopo un’iniziale lotta a distanza ravvicinata, la Lube dà uno strappo decisivo che vale il 25-19 e il successo in Gara-3. Gara-1 era andata a Milano, che l’aveva spuntata al tie-break. Civitanova, invece, si era aggiudicata la seconda partita per tre set.

PERUGIA-MODENA

Perugia vince per 3-1 contro Modena. I Block Devils si portano con decisione in vantaggio poco dopo il via del match. Modena si ritrova all’inseguimento e perde terreno, faticando a mantenere il ritmo degli avversari. Perugia chiude il primo set con un 25-17. Il secondo set si dimostra più equilibrato. Gli ospiti aumentano i giri del motore ed entrano in partita, mettendo in difficoltà i padroni di casa. Nonostante la buona prestazione dei modenesi, Perugia si mantiene al comando e si porta sul 2-0 vincendo la frazione per 25-22. Il vento cambia direzione nel terzo periodo della partita. Modena sale in cattedra, cogliendo di sorpresa il sestetto rivale. La formazione in trasferta allunga di alcune lunghezze, portandosi sul 2-1 e allungando il match di almeno un set, tenendo viva la speranza di non chiudere i quarti di finale. Il set termina 18-25. I Block Devils non ci stanno e rispondono nel parziale successivo, che si dimostra equilibrato. Modena difende tenacemente, ma non riescono a fermare Perugia che chiude i giochi con un 25-22 e stacca il pass per le semifinali.