Perugia batte Monza per 3-1, nel match valido per la decima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. Nel corso della serata, Modena vince su Taranto in quattro set, mentre Piacenza supera Grottazzolina in tre parziali. Successo anche per Verona, che ha la meglio su Padova per 3-1.

MODENA-TARANTO

Modena vince contro Taranto per 3-1. I padroni di casa si impongono nel set di apertura, mentre Taranto rimane all’inseguimento di diverse lunghezze. Il parziale si conclude con il successo dei modenesi per 25-15. Il vento cambia direzione durante la frazione successiva, nel corso della quale gli ospiti entrano in partita con più decisione. Modena si trova costretta a indossare le vesti dell’inseguitore, arrendendosi poi per 19-25. Nel terzo set, il sestetto di casa ritrova il ritmo dell’avvio. Taranto torna all’inseguimento per pochi punti, che si rivelano però vitali. Modena chiude il parziale avanti per 25-21. Il quarto si rivela essere il set più equilibrato della serata. Le due squadre lottano a pochi punti di distanza, con i modenesi che emergono sul finale. La formazione di casa mette un punto fermo all’incontro con un 25-23.

PERUGIA-MONZA

Perugia piega Monza per 3-1. Perugia si impone al termine di un primo set svoltosi in equilibrio. Le formazioni in campo lottano punto a punto, superando la soglia dei venticinque punti. I Block Devils danno lo strappo decisivo sul finale, vincendo per 28-26. Monza risponde nel set successivo, un secondo parziale che si dimostra ugualmente equilibrato. La Vero Volley mette la freccia nel momento decisivo, ottenendo l’1-1 con il 23-25. Perugia sale in cattedra nel terzo set, prendendo il largo dopo pochi scambi. Monza si trova all’inseguimento e non riesce ad accorciare le distanze. I padroni di casa mettono a terra il pallone del 25-17. La quarta frazione segue un copione simile a quella vista nel terzo set: Perugia rimane in controllo, mentre Monza insegue. I Block Devils pongono fine all’incontro con un 25-16.

GROTTAZZOLINA-PIACENZA

Piacenza ha la meglio su Grottazzolina per 3-0. I piacentini, in trasferta, si portano davanti poco dopo il via. Grottazzolina risulta essere in sofferenza e non riesce a mantenere un contatto con gli avversari. Piacenza approfitta delle difficoltà dei rivali per firmare il 17-25. I padroni di casa aumentano i giri del motore nel corso del secondo set, ma ciò non basta per far fronte ai piacentini. Gli ospiti rimangono in vantaggio, conquistando anche il parziale numero due per 21-25. Grottazzolina perde nuovamente terreno nel terzo e ultimo set. Piacenza prende il largo con decisione, andando a chiudere la partita con un 19-25.

VERONA-PADOVA

Padova ha la meglio nel set iniziale, riuscendo ad allungare di alcuni punti sul finale. Verona non riesce a ricucire le distanze, arrendendosi per 20-25. I padroni di casa rispondono ai rivali nel corso del secondo set. Il parziale, molto equilibrato, vede i veronesi mettere la testa avanti nel finale per ottenere il 25-23. Verona porta avanti il trend positivo anche nel set successivo, nel corso del quale Padova perde terreno. Il sestetto di casa allunga di alcuni punti, fino a ottenere il 25-19. Il quarto set si rivela essere l’ultimo della serata. Verona si impone con decisione, chiudendo il match per 25-15.