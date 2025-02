La Juventus batte il Cagliari 1-0 all’Unipol Domus e sale al quarto posto in classifica a 49 punti, scavalcando la Lazio (47). Dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, la squadra di Thiago Motta si regala il quarto successo consecutivo in campionato. Il Cagliari resta a quota 25 punti in classifica, a +4 dall’Empoli terzultimo. Decisivo un gol di Dusan Vlahovic, che torna titolare e realizza la rete decisiva al 12′ dopo aver sfruttato un errore di Mina. Ecco le nostre pagelle del match.

CAGLIARI

Caprile 7

Tiene in piedi il Cagliari fino alla fine. Si ritrova quattro volte a tu per tu con uno juventino e in tre occasioni è lui ad uscire vincitore. Non ha colpe sul gol al 12′ di Vlahovic

Zappa 5.5

Nella prima mezz’ora Yildiz gli fa venire il mal di testa. Troppo leggero anche su alcuni duelli in area nel primo tempo. Nel finale però è bravissimo con un grande intervento su Vlahovic

Mina 5

Si fa male dopo cinque minuti, ma resta in campo. Al 12′ però dà l’idea di non aver recuperato pienamente: sbaglia il retropassaggio e regala palla a Vlahovic che supera Caprile e firma l’1-0

Luperto 5,5

La spinta a due mani su Vlahovic nel secondo tempo oscilla tra l’astuzia da veterano e l’eccesso di forza in area. Rischia grosso dopo aver perso di vista il serbo. Il rigore poteva starci

Augello 6.5

Gestisce bene un dribblomane come Conceicao

Adopo 6

Al 65′ è pericoloso di testa, ma Di Gregorio è attento. Difende bene la palla quando la sfera transita sui suoi piedi (70′ Viola sv)

Makoumbou 6

Prestazione di muscoli e polmoni. Dei tre titolari a centrocampo è l’ultimo ad uscire. Non è un caso (86′ Pavoletti sv)

Deiola 6

Non sfigura. Nicola lo richiama in panchina per dare più peso all’attacco (57′ Coman 6 All’83’ calcia con libertà da posizione interessante, ma non trova la porta)

Zortea 5.5

Pericoloso al 37′ con un tiro in controbalzo. In ombra nella ripresa (70′ Marin sv)

Felici 6

Ordinato, forse anche troppo. Nicola lo toglie all’intervallo per aggiungere imprevedibilità con Luvumbo (46′ Luvumbo 6 Anarchico, velocissimo, capace di spaziare sulle due fasce, ma anche un po’ impreciso. Aggiunge però freschezza e idee all’attacco sardo)

Piccoli 5

Fa fatica, non entra mai in partita

JUVENTUS

Di Gregorio 6.5

Secondo clean sheet consecutivo. Il Cagliari trova lo specchio due volte, il portiere bianconero è bravo a farsi trovare pronto

Weah 6

Bene nel primo tempo. Luvumbo gli crea qualche grattacapo ad inizio ripresa

Gatti 7

Quando il centravanti offre punti di riferimento, lui riesce ad esaltarsi. Vince il duello con Piccoli

Kelly 6.5

Fa le cose con ordine: non sbaglia nulla

Cambiaso 6.5

Da regista aggiunto offre buoni spunti e avanzate pericolose. Esce per un fastidio all’adduttore (73′ Rouhi sv)

Locatelli 6.5

Il Cagliari gli offre spazi e libertà. Lui se la prende, dettando i ritmi e dialogando bene con i compagni (73′ Thuram sv)

Koopmeiners 6

Si limita al compitino e non sempre è preciso. Quando può tentare la conclusione, scarica palla ai compagni. Serve molto di più, ma dal punto di vista fisico oggi si è fatto sentire nei duelli (62′ Douglas Luiz 6.5 Entra bene. Al 78′ serve un lancio illuminante per la volata solitaria di Vlahovic. Costretto ad uscire per un problema fisico, 82′ Mbangula sv)

Conceiçao 5.5

Il figlio d’arte è nel vivo del gioco, ma l’occasione sprecata al 35′ pesa sul giudizio complessivo, guastato anche da qualche scelta di gioco sbagliata (62′ Kolo Muani 6 Prove di coabitazione con Vlahovic: si pestano un po’ i piedi, ma l’ex Psg offre anche una palla interessante a Yildiz nel finale)

McKennie 6.5

Nuovamente tra i migliori. Preciso dal punto di vista tecnico e tosto nei duelli: al 35′ crea l’occasione di Conceicao vincendo uno spalla contro spalla in area

Yildiz 6

Nel primo tempo ha due chance per raddoppiare, ma Caprile gli sbarra la strada. L’estremo difensore vince il duello anche nel finale. La prestazione del turco rimane sufficiente

Vlahovic 7

Non giocava titolare in campionato dal 29 dicembre. L’attaccante serbo sfrutta la chance e dopo dodici minuti sguscia via a Mina e firma l’1-0. Al 78′ manca il 2-0 a campo aperto dopo una spinta di Luperto non sanzionata