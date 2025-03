Milano piega Civitanova per 3-2, mentre Piacenza vince per 3-1 contro Verona. Sono questi i risultati delle partite di gara-1 dei quarti di finale di Superlega andate in scena questa sera. Civitanova incassa un’amara sconfitta, arrivata dopo una lotta serrata. Delusione anche per Verona, che dopo i primi due set ha perso lucidità. Le due squadre potranno rifarsi in gara-2, in programma per il 16 marzo. Le due squadre dovranno però fare i conti con due campi ostici, dopo aver giocato la gara di andata in casa.

CIVITANOVA-MILANO

Milano vince su Civitanova al tie-break. L’incontro si apre con un set in grande equilibrio. I due sestetti si danno battaglia a risultato incollato, senza che uno dei due riesca a prevalere. Il tabellone vede il risultato superare il muro dei venticinque punti, con Civitanova aggressiva e Milano impegnata in una strenua difesa. E’ infine la Lube ad avere la meglio, mettendo a terra il 29-27. Il secondo parziale segue un copione simile e le due formazioni continuano a duellare a pochi punti di distanza. Questa volta, è Milano a mettere la testa avanti sul finale, chiudendo il set per 23-25. Civitanova risponde subito all’1-1 degli avversari e lo fa salendo in cattedra e dominando la frazione. Milano vive un momento di difficoltà e risulta fallosa in diverse situazioni. La Lube approfitta della crisi rivale per firmare il 25-18. Gli ospiti non demordono e tornano in partita nel set successivo. Il match torna a farsi equilibrato, con le due formazioni che si ritrovano – ancora una volta – a lottare punto a punto. I milanesi sono autori di un importante colpo di reni, che li porta sul 23-25. Il risultato, dunque, verrà deciso al tie-break. Il parziale aggiuntivo è molto combattuto e si protrae oltre i quindici punti. Ad avere la meglio è Milano, che mette a segno il 15-17.

VERONA-PIACENZA

Piacenza piega Verona per 3-1. La Gas Sales mette la testa avanti in un primo set che rimane equilibrato. I veronesi, nei panni dell’inseguitore, rimangono a poche lunghezze di distanza. Per la formazione ospite si rivela fondamentale il colpo di reni conclusivo, che vale il 23-25. Verona non tarda a rispondere e lo fa nel corso di un secondo set ugualmente combattuto. I padroni di casa riescono a mantenersi in testa nonostante la solidità degli avversari. Il parziale termina 25-23. Piacenza si rifà con decisione nel set numero tre della serata. Verona cade in difficoltà e dopo i primi scambi perde contatto con il sestetto rivale. La Gas Sales approfitta della situazione complessa della squadra di casa per allungare fino al 17-25. La partita si chiude con il quarto set, che va nelle mani di Piacenza. Verona tenta di ritrovare il ritmo dei primi parziali, ma non riesce nell’intento. I piacentini rimangono avanti e vincono per 20-25.