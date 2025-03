A Baku va in scena l’ultima giornata di Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Il Giappone colleziona tre dei cinque ori a disposizione, mentre gli altri due titoli a disposizione sono andati allo statunitense Brandon Dang e Nazar Chepurnyi dall’Ucraina. La nipponica Nakamura Haruka, campionessa iridata juniores all around nel 2023, ha vinto il suo primo evento di Coppa del Mondo, collezionando il miglior punteggio alla trave. Completano il podio la cinese Chu e l’ungherese Mayer. La terra del sol levante festeggia anche Kishi Rina, campionessa nel corpo libero a diciassette anni. La giapponese è seguita dalla connazionale Tokutsugi e da Chu, in gara anche nella trave.

Nel maschile, Nazar Chepurnyi si è confermato nel volteggio. L’ucraino è al suo terzo oro in categoria, dopo aver trionfato anche nel 2022 e nel 2024. Seconda piazza per il cinese Huang e terzo posto per l’atleta neutrale Sharamkou. Il cavallo con maniglie ha visto il successo di Brandon Dang dagli Stati Uniti. Il classe 2005, che a Baku ha vissuto il proprio debutto internazionale, si era già distinto nelle competizioni nazionali americane. Argento per Hoopes, anche lui statunitense. Terzo gradino del podio poi per il kazako Idrissov. A chiudere la rassegna è Matsumi Kazuki, che vince nella sbarra e diventa l’unico atleta della competizione a ottenere due ori. Il giapponese aveva infatti trionfato nelle parallele nella giornata di ieri. Il podio è completato da Kuavita dal Belgio e dal giapponese Kenta.

Coppa del Mondo 2025 di Baku

RISULTATI GARE FEMMINILI

Trave:

Nakamura Haruka JPN 13.433 Chu Yiming CHN 13.266 Greta Mayer HUN 13.133

Corpo libero:

Kishi Rina JPN 13.066 Tokutsugi Ayu JPN 12.900 Chu Yiming CHN 12.766

RISULTATI GARE MASCHILI

Volteggio:

Nazar Chepurnyi UKR Huang Mingqi CHN Yahor Sharamkou AIN 14.099

Cavallo con maniglie:

Brandon Dang USA 14.633 Patrick Hoopes USA 14.533 Zeinolla Idrissov KAZ 14.400

Sbarra: