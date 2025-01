Prosegue il girone di ritorno della stagione 2024/2025 di Superlega con la 17ª giornata di campionato. Tanti incontri interessanti, ma la partita cartello del turno è Civitanova-Perugia. La Sir Susa incontra l’avversario peggiore per provare a ripartire dopo aver subito il primo ko stagionale in casa contro Trento al quinto set lunedì scorso. La squadra di Angelo Lorenzetti è sempre al comando della classifica con 42 punti, ma conserva sole quattro lunghezze di margine sull’Itas, che ha anche una partita in più da giocare. Lube che arriva da quattro vittorie consecutive tra campionato, Coppa Italia e Challenge Cup e continua la caccia al terzo posto, al momento occupato da Piacenza. La formazione di Giampaolo Medei è quarta con 33 punti a -1 dagli emiliani, ma con una partita in meno giocata. Sarà grande battaglia al PalaCivitanova di Treia. Il fischio iniziale è fissato alle 19.30 di domenica 19 gennaio per quello che sarà il match di chiusura della giornata.

Trento e Piacenza per continuare a vincere

Con la sfida tra la prima e la terza della classe, le altre non devono fermarsi. Trento dovrebbe avere vita facile nel match casalingo con la neopromossa Grottazzolina (19 gennaio ore 17.00). L’Itas, sei successi in fila tra campionato, Coppa e Cev Cup, punta a tenere il passo di Perugia in attesa del recupero della 12ª giornata contro Cisterna (in programma il 19 febbraio). Vietato sottovalutare Grottazzolina, che ha vinto quattro delle ultime cinque, ma occupa la decima posizione in classifica con 14 punti. Meno scontata la partita di Piacenza, che giocherà a Milano domenica 19 gennaio alle 17.00. La formazione di Andrea Anastasi ha vinto cinque delle ultime sei (unica sconfitta in Coppa Italia con Verona) e sarà ospite di un’Allianz che è ripartita alla grande dopo i tre ko in fila con Lube (due volte) e Trento. Milano si sta giocando il quinto posto in classifica con Verona. Al momento la squadra lombarda è sesta a 27 punti, ma con gli stessi punti dei veneti.

Nelle altre partite

Aprirà il turno la sfida tra Padova e Cisterna, in programma oggi alle 20.30. I veneti hanno perso sette delle ultime otto partite e si trovano in nona posizione con 14 punti. Latina non vince dall’8 dicembre e ha un punto in più di Padova. Scontro salvezza vero e proprio tra Taranto e Monza. Si affrontano la penultima e l’ultima della classifica. I pugliesi possono difendere un vantaggio di due punti sulla Vero Volley. Modena ospita Verona nel match tra la settima e la quinta della graduatoria.

Il programma della 17ª giornata

SABATO 18 GENNAIO

Sonepar Padova-Cisterna Volley (ore 20.30)

DOMENICA 19 GENNAIO

Gioiella Prisma Taranto-Mint Vero Volley Monza (ore 16.00)

Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza (ore 17.00)

Itas Trentino-Yuasa Battery Grottazzolina (ore 17.00)

Valsa Group Modena-Rana Verona (ore 18.00)

Cucine Lube Civitanova-Sir Susa Vim Perugia (ore 19.30)

La classifica aggiornata

Una vittoria per 3-0 o 3-1 assegna tre punti, un successo per 3-2 due punti, la sconfitta al quinto set vale 1 punto, mentre la sconfitta in tre o quattro set non porta punti. A parità di punteggio, precede la squadra con il maggior numero di vittorie. In caso di ulteriore parità, si guarda il migliore quoziente set ed eventualmente il migliore quoziente punti.

