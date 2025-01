La Serie A1 Femminile 2024/2025 torna in campo nel fine settimana per la 19^ giornata. Si parte con il botto: le prime a scendere in campo sono Savino Del Bene Scandicci e Prosecco Doc Imoco Conegliano. Una sfida al vertice tutta da seguire, con le ragazze di Marco Gaspari che proveranno a sfruttare il campo di casa per infliggere la prima sconfitta stagionale alle pantere. Le toscane, seconde in classifica a sei lunghezze di distanza dalla corazzata veneta di Daniele Santarelli, vanno a caccia della partita perfetta per accorciare sulla capolista. Sabato 18 gennaio andrà in scena anche l’anticipo tra Milano e Perugia. Le ragazze di Stefano Lavarini vogliono conquistare il 14esimo successo stagionale, ma non devono sottovalutare le umbre. La squadra di Andrea Giovi sa esaltarsi anche contro le big e va a caccia di altri punti per continuare a salire in classifica ed allontanarsi dalla zona retrocessione.

SCONTRO SALVEZZA ROMA-CUNEO E MOLTO ALTRO

Domenica 19 gennaio ad aprire le danze è la sfida tra Chieri e Talmassons, fanalino di coda della classifica. Le friulane vanno a caccia dell’impresa per strappare punti importanti, mentre le piemontesi di coach Bregoli puntano a vincere sul campo amico per poter salire al quinto posto, superando Bergamo. Le rossoblù chiuderanno la giornata scendendo sul campo di Vallefoglia, che a sua volta vuole tornare al successo per rimanere in zona Playoff. Obiettivo tornare alla vittoria anche per Novara, che mercoledì a sorpresa (e senza Tolok) è caduta nel derby a Cuneo ed ora vuole subito rialzare la testa per rimanere sul podio virtuale. Le zanzare di coach Bernardi devono vedersela con Firenze, reduce da quattro sconfitte consecutive.

Sfida che si preannuncia combattuta quella tra Pinerolo e Busto Arsizio. Le pinelle arrivano dalle belle vittorie contro Firenze e Perugia e vogliono proseguire il buon momento per avvicinarsi alla top-8 che significa Playoff. Le farfalle, invece, sono settime in classifica e vogliono tornare a sorridere dopo le battute d’arresto contro Scandicci e Chieri. Grande attesa poi per lo scontro salvezza tra Roma e Cuneo. Le Wolves di Cuccarini, penultime in classifica, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per centrare la quarta vittoria stagionale e tornare a sorridere dopo quattro ko di fila. Dall’altra parte della rete c’è però la formazione piemontese di Lorenzo Pintus, dodicesima con quattro punti di vantaggio sulle capitoline e molto cresciuta nelle ultime uscite.

Le partite della sesta giornata di ritorno di Serie A1 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, due match saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre due partite saranno visibili anche per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

SABATO 18 GENNAIO

18.00 Savino Del Bene Scandicci vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

20.30 Numia Vero Volley Milano vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta volleyballworld.tv

DOMENICA 19 GENNAIO

16.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Cda Volley Talmassons Fvg – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

17.00 Wash4green Pinerolo vs Eurotek Uyba Busto Arsizio – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Igor Gorgonzola Novara vs Il Bisonte Firenze – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Smi Roma Volley vs Honda Olivero Cuneo – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

18.00 Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vs Bergamo – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

Prime posizioni invariate al termine della quarta giornata di ritorno della massima serie del campionato italiano. Conegliano saldamente al comando della classifica, davanti a Scandicci. Terza e quarta posizione, ma con gli stessi punti, rispettivamente per Novara e Milano, che come Conegliano ha disputato un match in meno per via del Mondiale per Club giocato a dicembre. Di seguito, la graduatoria con i punti complessivi, le partite vinte e quelle perse di ciascuna squadra.

