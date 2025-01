Nello stupore generale il Manchester City si sta rivelando una delle grandi protagoniste del mercato di gennaio, e l’annuncio arrivato nelle ultime ore riguardo Erling Haaland ne è l’ennesima dimostrazione.

I Citizens stanno vivendo quella che è sicuramente la stagione più difficile da quando Pep Guardiola siede sulla panchina dell’Etihad Stadium. I tantissimi infortuni avuti in stagione, su tutti la rottura del crociato del pallone d’oro in carica Rodri, hanno martoriato la squadra Campione d’Inghilterra, costringendo il tecnico spagnolo a schierare spesso formazioni rimaneggiate, con tanti giovani in panchina e talvolta anche dal primo minuto. Sono pochi i calciatori che hanno reso come avrebbero potuto, anche a causa dei ritmi che li hanno visti scendere in campo ogni tre giorni.

In attesa di ricevere la sentenza definitiva in merito alle violazioni del Fair Play Finanziario, però, i Citizens hanno deciso di intervenire pesantemente sul mercato. Infatti, sia a causa del rendimento di questi primi mesi di stagione, sia per prevenire un eventuale blocco del mercato, la dirigenza del City si è mossa in maniera importante in questi ultimi giorni. Sono in via di definizione tre acquisti dall’esborso molto importante: Abdukodir Khusanov, difensore ubzeko classe 2004 che arriverà dal Lens per 40 milioni; Vitor Reis, difensore brasiliano classe 2006, in arrivo dal Palmeiras per circa 35 milioni; Omar Marmoush, attaccante egiziano in arrivo dall’Eintracht per una cifra vicina ai 70 milioni. E non è finita qui, vista l’offensiva pronta per Andrea Cambiaso, con i Citizens pronti ad offrire 60-65 milioni alla Juventus nei prossimi giorni. Colpi multimilionari a cui si è andato ad aggiungere un sorprendente annuncio su Erling Haaland.

Haaland al Manchester City fino al 2034: annuncio a sorpresa sul rinnovo

In una stagione piena di difficoltà chi sicuramente sta tenendo il suo rendimento a livello abbastanza alto è Erling Haaland, che ha segnato 21 reti in 28 partite disputate in stagione. Nelle ultime ore, nello stupore generale, il Manchester City ha annunciato un clamoroso rinnovo per il bomber norvegese, che ha prolungato il suo contratto fino al 2034.

“Erling Haaland ha firmato un nuovo contratto decennale con il Manchester City, che lo manterrà nel Club fino all’estate del 2034“: questo il primo rigo dell’annuncio ufficiale fatto dal club campione d’Inghilterra. In attesa che vengano alla luce i dettagli del contratto, si tratterebbe di un maxi rinnovo a cifre astronomiche, che soprattutto avrebbe spostato la clausola rescissoria del norvegese, portandola al 2029.

Un segnale forte dei Citizens, che in attesa della sentenza si tutela tra nuovi e acquisti e il maxi rinnovo di uno dei suoi calciatori più importanti, che potrebbe diventare una vera bandiera del Manchester City.