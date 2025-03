Torna protagonista la Champions League di volley con il match di andata dei quarti di finale tra Monza e Perugia. Derby tutto italiano tra la formazione di Eccheli, che ha scampato la retrocessione all’ultima giornata di campionato, e quella di Lorenzetti, seconda in regular season. Monza è alla sua prima partecipazione nella massima competizione per club a livello europeo, e si è conquistata l’accesso ai Quarti piazzandosi il primo posto nella Pool B, con cinque partite vinte e una persa. Vetta della Pool anche per i Block Devils che avevano chiuso la fase a gironi anche in questo caso con cinque partite vinte, tutte per 3-0, e una sola partita persa, l’ultima gara della Pool D ceduta ad Ankara al tiebreak. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, dopo l’anticipo della prima gara dei Quarti Play off di Superlega, sono partiti domenica alla volta di Monza, per preparare al meglio questa sfida. “In Europa le regole del gioco sono differenti, perché gara 1 vale molto più rispetto a una gara 1 di una serie play-off. Sarà importante andare a Monza belli concentrati e determinati: vincere due set è imperativo, perché guadagnarsi il tiebreak significherebbe garantirsi due risultati su tre al ritorno. Non si può scendere in campo con un atteggiamento sbagliato, perché i margini per recuperare rischiano di essere troppi risicati”, afferma Lorenzetti. Primo scontro assoluto nello scenario europeo per le due formazioni che, in partite ufficiali del campionato italiano si sono invece incontrate 39 volte. 31 i match vinti da Perugia e 8 da Monza. L’ultimo scontro diretto risale alla decima giornata del girone di ritorno, disputatasi al PalaBarton Energy il 23 Febbraio scorso. Il match era stato vinto dal Block Devils 3-1 Il fischio di inizio è fissato alle 20:30 per questa sfida di andata.

Domani Trento e Civitanova

L’Itas di Fabio Soli si appresta a giocare la partita più importante della loro campagna europea. per il match di andata di semifinali di CEV Cup Lo Ziraat Bank Ankara arriva a Trento per giocare la seconda semifinale consecutiva di una competizione europea, la terza in assoluto. Fischio d’inizio alle ore 20.30. Trento rifinirà al completo la preparazione all’appuntamento fra gli allenamenti di questa sera e di mercoledì mattina alla ilT quotidiano Arena, impianto che si appresta ad ospitare l’87^ partita internazionale di Trentino Volley. Il bilancio è di 73 vittorie e 13 sconfitte; solo tre di queste sono riferite alla CEV Cup. L’ultima nella singola competizione risale a poco meno di dieci anni fa: 4 aprile 2015 per 1-3 con la Dinamo Mosca nella finale d’andata dell’edizione 2015, poi persa con i russi al golden set. “Ci attende un doppio confronto d’altissimo livello che sicuramente si addice ad una semifinale di una competizione europea. Lo Ziraat Ankara che affronteremo due volte in una settimana è infatti una formazione di grande qualità, con un trio di palla alta di eccezionale valore e che non a caso sta guidando la classifica in uno dei campionati nazionali più importanti come quello turco. Per la prima volta in questa stagione giocheremo la gara d’andata in casa per poi andare alla ricerca della qualificazione in trasferta”, le parole di Soli.

La Lube Civitanova, sempre mercoledì 12 marzo, (ore 20.30 con diretta Sky Sport Canale 258, DAZN e Radio Arancia) in Polonia per la finale di andata della Volleyball Challenge Cup contro Bogdanka LUK Lublin. Primo round di un doppio confronto che vivrà il suo epilogo tra una settimana, mercoledì 19 marzo (20.30), all’ Eurosuole Forum di Civitanova Marche. La formazione di Medei ha chiuso la Regular Season blindando in largo anticipo il terzo posto con il 3-0 inflitto alla Yuasa Battery Grottazzolina nel derby marchigiano all’Eurosuole Forum. Risultato che ha permesso ai biancorossi di terminare la prima fase con l’imbattibilità casalinga e un bilancio di 11 vittorie da tre punti su altrettante gare disputate davanti ai propri tifosi. Domenica, scorsa, nella prima sfida dei Quarti di finale dei Play Off Scudetto i cucinieri hanno subito il primo stop interno, maturato al tie break contro l’Allianz Milano.

Dove seguire tutte le partite

Martedì 10 marzo

Alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW Mint Vero Volley Monza-SIR Sicoma Monini Perugia (telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi)

