Il Manchester United sembra davvero deciso a cambiare pagina, a costo anche di tagliare con la storia: i Red Devils, infatti, sono pronti a lasciare l’Old Trafford e hanno presentato il progetto di uno stadio che punta a essere “iconico”. In effetti, già le cifre fanno girare la testa: investimento da due miliardi di sterline per un impianto che potrà ospitare 100mila persone. Il club ha preso questa decisione dopo un lungo processo in cui sono state valutate due opzioni, costruire un nuovo impianto o rinnovare l’Old Trafford, scegliendo infine per la prima. Il processo ha anche visto un dialogo con coloro che si sono occupati di alcuni dei “restyling” più importanti degli ultimi anni in termini di stadi, come il Santiago Bernabeu di Madrid.

Sarà Foster e Partners a occuparsi del progetto, dopo aver curato anche il Wembley Stadium, inaugurato nel 2007, e il Lusail Stadium, che ha ospitato la finale dell’ultimo mondiale in Qatar. Lo studio di architetti ha spiegato che lo stadio avrà un design “a ombrello”, con un piazzale che avrà un’area “due volte quella di Trafalgar Square”. Il design prevede tre “torri”, chiamate “il tridente”, alte 200 metri e visibili da 40 chilometri. Chiaramente, quello dello stadio sarebbe solo una parte di un progetto più ampio di riqualificazione dell’area, con il cancelliere Rachel Reeves che ha già dato il benestare governativo al progetto. 92mila i potenziali posti di lavoro creati per un lavoro che dovrebbe portare anche alla costruzione di 17mila case aumentando di quasi 2 milioni di unità il traffico di turisti ogni anno.

Manchester United, le critiche al vecchio Old Trafford

In tutto questo, attualmente il futuro del “vecchio” Old Trafford è ancora incerto. Dal club, però, fanno sapere che non sarebbe efficiente, in termini di costi, riadattarlo per farci giocare la formazione femminile e quelle giovanili. L’Old Trafford, che è la casa del Manchester United dal 1910, non è stato esente da critiche, soprattutto negli ultimi anni. Una di queste ha riguardato proprio la capienza, visto che i poco più di 74mila posti non sono più sufficienti. Inoltre, sono state segnalate perdite dalla copertura sopra la tribuna dedicata a Sir Bobby Charlton. Insomma, c’è davvero bisogno di rinnovamento, considerando che gli ultimi interventi per lo stadio risalgono al 2006.

Le parole di Ratcliffe e Ferguson

Sir Jim Ratcliffe ha dichiarato: “Questa giornata rappresenta l’inizio di un percorso incredibile verso lo stadio più grande del mondo. Il nostro attuale impianto ci ha servito brillantemente negli ultimi 115 anni, ma ora è rimasto indietro rispetto alle arene del mondo sportivo. Credo che arriveremo ad avere lo stadio di calcio più iconico al mondo”. Anche il leggendario Sir Alex Ferguson ha commentato questa notizia: “Il Manchester United deve sempre inseguire il meglio in quello ceh fa, dentro e fuori dal campo, e questo vale anche per lo stadio. L’Old Trafford racchiude tante memorie personali, ma dobbiamo essere coraggiosi e prendere questa opportunità per costruire la nostra nuova casa, adattarci al futuro dove si può scrivere una nuova storia. Lo United può e deve avere il miglior stadio del mondo”.