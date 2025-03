Nel weekend andrà in scena a Budapest il secondo Grand Prix stagionale di spada: il prestigioso appuntamento di scherma si terrà da venerdì 14 a domenica 16 marzo. Come previsto in tutte le prove del circuito élite GP Fie, si disputeranno solo gare individuale, sia al femminile che al maschile, a punteggio maggiorato con 24 azzurri in pedana. Si inizia con la gara femminile: Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo, in quanto top-16 del ranking mondiale, saranno ammesse di diritto nel tabellone principale di domenica. Nella fase a gironi in scena lunedì, quindi, in gara Alessandra Bozza, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis, Gaia Caforio, Alice Clerici, Carola Maccagno, Roberta Marzani e Gaia Traditi.

Il sabato avranno luogo le qualificazioni maschili: l’unico azzurro esentato è Davide Di Veroli, reduce anche dal successo di Heidnheim a febbraio. In pedana, quindi, ecco Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Filippo Armaleo, Luca Diliberto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli.

Scherma, Grand Prix spada Budapest: il programma

Ecco, quindi, il programma del weekend nel dettaglio.

Venerdì 14 marzo

Dalle ore 9, fasi preliminari della gara femminile

Sabato 15 marzo

Dalle ore 9, fasi preliminari della gara maschile

Domenica 16 marzo

Dalle ore 9 il via al tabellone principale da 64 della gara femminile

Dalle ore 10:30 il via al tabellone principale da 64 della gara maschile

Dalle ore 18 il via alle fasi finali

Da dove si riparte

Come detto nel precedente appuntamento maschile, quello inaugurale a Heidenheim, Di Veroli è riuscito ad imporsi sull’ungherese Tibor Andrasfi. Per il 23enne si è trattato del primo successo in carriera in Coppa del Mondo. Da sottolineare anche la grande prova di Buzzacchino, che ha chiuso al sesto posto. Nella tappa femminile che si è tenuta a Barcellona, invece, Fiamingo e Paulis hanno conquistato la medaglia di bronzo. In Spagna si è tenuta anche la prova a squadre, in cui l’Italia ha trionfato con Rizzi, Isola, Kowalczyk e Marzani.