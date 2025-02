Iga Swiatek rispetta il pronostico e accede alle semifinali del torneo WTA 1000 di Doha 2025, in corso sui campi in cemento della capitale qatariota. La polacca numero due del mondo ha battuto in due set la kazaka Elena Rybakina, con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e 36 minuti di gioco. Dopo il primo parziale piuttosto a senso unico, il match si è rivelato più equilibrato nel secondo set. Swiatek ha infatti perso il servizio in apertura, non riuscendo poi a sfruttare cinque palle del controbreak nei game seguenti, con la numero 7 WTA che ha allungato così sul 3-1. Nell’ottavo game però è arrivato il break di Swiatek, che ha completato l’aggancio sul 4-4 per poi annullare due delicatissime palle break nel game successivo. Rybakina ha avvertito poi la pressione nel momento clou, quando sotto 5-6 ha subito il break decisivo che ha posto fine al match.

Con questo successo tra l’altro Swiatek porta in parità il bilancio degli scontri diretti, che ora recita 4-4. La polacca ha vendicato la sconfitta subita a inizio stagione durante la United Cup e ora attende in semifinale Jelena Ostapenko.

WTA 1000 DUBAI 2025: TABELLONE E RISULTATI

La lettone ha infatti travolto Ons Jabeur con un netto 6-2 6-2, curiosamente lo stesso punteggio con cui al terzo turno aveva estromesso dal torneo l’azzurra Jasmine Paolini. Tutto facile per Ostapenko, decisamente più efficace in risposta rispetto all’avversaria tunisina che a sua volta ha sofferto in quasi tutti i suoi turni di battuta. Una vittoria importante per l’ex numero 5 del mondo, che virtualmente risale fino al numero 30 del ranking WTA recuperando per il momento sette posizioni rispetto alla scorsa settimana.

Nella parte alta del tabellone la prima semifinalista è invece Ekaterina Alexandrova. La russa ha sorpreso infatti la statunitense Jessica Pegula, attuale numero 5 del ranking mondiale, rimontando fino al 4-6 6-1 6-1 dopo un’ora e 43 minuti di gioco. Prosegue quindi il grandissimo momento di Alexandrova, che centra l’ottava vittoria consecutiva e continua la sua striscia di vittime eccellenti a Doha dopo aver superato Raducanu e soprattutto la numero uno del mondo Sabalenka. La russa risale al numero 21 del ranking mondiale e in caso di approdo in finale avvicinerebbe il proprio best ranking fermandosi un gradino più sotto al numero 16.

Nel prossimo turno Alexandrova sfiderà Amanda Anisimova che ha battuto in rimonta 4-6 7-5 6-4 Marta Kostyuk. La statunitense, numero 41 al mondo, si era portata sul 4-1 nel primo set, ma Kostyuk è riuscita a rimontare i due break di svantaggio e a strappare nuovamente il servizio chiudendo il primo set alla prima chance a disposizione. Anisimova fa e disfa anche in avvio di secondo set: al break in apertura, segue l’immediato controbreak. Nel quinto game strappa nuovamente il servizio, ma Kostyuk riesce, dopo aver salvato un set point, a recuperare nuovamente lo svantaggio. Stavolta però Anisimova reagisce subito (6-5) e chiude il set sul 7-5. Anche il terzo set è rocambolesco. La statunitense cancella tre palle break nel secondo game e strappa subito dopo il servizio (1-2), per poi subire nuovamente il controbreak immediato. Anisimova rompe gli indugi al quinto gioco, spreca un match point nel nono, cancella due palle break al decimo, ma riesce a chiudere la contesa alla terza occasione a disposizione.

Programma e ordine di gioco venerdì 14 febbraio (orari italiani)

A partire dalle 11:00, Campo Centrale

Semifinale doppio – Andreeva/Shneider vs Errani/Paolini

A seguire

Ostapenko vs (2) Swiatek

Alexandrova vs Anisimova