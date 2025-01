La MINT Vero Volley Monza stacca il pass per i quarti di finale della Cev Champions League 2024/25 di volley maschile. Impresa della formazione di Massimo Eccheli, che in Superlega sta vivendo una stagione da incubo in ultima posizione, ma in Europa è in grado di trasformarsi e lo dimostra battendo i tedeschi dell’Helios Grizzlys Giesen. La sfida, valida per l’ultima giornata della Pool B, finisce 3-1 (23-25, 25-22, 25-19, 25-22) in favore dei brianzoli, che in concomitanza con la vittoria dell’Olympiacos solo al tie break contro il Fenerbahce, centrano il primo posto nel girone che li porta dritti tra le prime otto squadre della massima competizione europea. I greci infatti hanno lo stesso numero di punti di Monza (13) ma una vittoria in meno, e chiudono dunque secondi.

Brava la Vero Volley a reagire da grande squadra dopo aver perso il primo set, anche se nel secondo parziale non mancano le difficoltà. I padroni di casa si sono infatti trovato sotto nel punteggio 13-8, prima di compiere la rimonta che ha rimesso in piedi la gara. Con il vento in poppa il terzo set è poco più che una formalità, e anche nel quarto i brianzoli scappano subito nel punteggio. I tedeschi provano a riportarsi in scia nella parte finale ma ormai è troppo tardi: è vittoria e quarti di finale per i biancoblù.

Il miglior realizzatore dell’incontro è l’opposto canadese Erik Roehrs, che ha messo a segno 17 punti, mentre il giovane Diego Frascio ne ha aggiunti 14. Importante anche il contributo dello schiacciatore finlandese Luka Marttila e dei due centrali Taylor Averill e Gabriele Di Martino, tutti ben pescati dall’ottimo Cachopa Kreling in regia. Nella formazione tedesca invece il migliore è Ethan Champlin con 16 punti, seguito a ruota da Michiel Ahyi e Miguel Sinfronio, autori rispettivamente di 14 e 13 punti.

Zawiercie troppo forte: Milano ko in Polonia

Dovrà passare dai play-off invece l’Allianz Milano, che ha chiuso la Pool C in seconda posizione. Troppo superiori i polacchi dell’Aluran CMC Warta Zawiercie, che tra le mura amiche hanno rifilato un sonoro 3-0 (25-22, 25-21, 25-19) alla formazione meneghina, alla quale sarebbe servita una vittoria senza tie break per prendersi il primo posto del girone. La squadra allenata da Michal Winiarski si prende meritatamente la qualificazione diretta ai quarti di finale da imbattuta con sei vittorie e 17 punti, mentre Milano deve accontentarsi della seconda piazza (4 vittorie e 12 punti). Ai play-off ci sarà lo scontro con una delle seconde classificate o la miglior terza per guadagnarsi un posto tra le prime otto.

I padroni di casa però hanno messo subito le cose in chiaro nel primo parziale, quando nella parte decisiva si sono scrollati di dosso la resistenza dei ragazzi di Roberto Piazza per portarsi avanti di un set. Lo Zawiercie si è poi portato a casa anche il secondo parziale, chiudendo di fatto ogni discorso sulla prima posizione del gruppo. L’Allianz ha provato a non tornare a casa a mani vuote, ma anche nel terzo set è emersa la maggior caratura della formazione polacca, che ha archiviato il match in tre set. Il match ha visto protagonista Karol Butryn, autore di 18 punti, supportato dagli schiacciatori Aaron Russell con 14 e Bartosz Kwolek con 11. In casa Milano è il solo Ferre Reggers ad andare in doppia cifra, con 10 punti totali e 3 muri, sotto tono tutti gli altri.

Champions League di volley: ko indolore per Perugia

Sconfitta infine anche per la Sir Susa Vim Perugia, che nell’ultimo turno trova la sua prima e unica sconfitta di questa fase a gironi della Champions League. La formazione umbra ha ceduto al tie break 3-2 (26-28, 25-14, 25-15, 18-25, 12-15) ai turchi dell’Halkbank Ankara, al termine di una partita tiratissima tra due formazioni di alto livello. Il ko però non cambia nulla in classifica per i Block Devils di Lorenzetti, che erano già sicuri del primo posto nel girone e dunque dell’accesso ai quarti di finale. I turchi invece, secondi classificati, saranno una delle squadre da battere ai play-off.

Challenge Cup: Lube sul velluto

Tutto facile per la Cucine Lube Civitanova, che nella sfida di ritorno valida per i quarti di finale della Challenge Cup liquida rapidamente gli olandesi del Nova Tech Lycurgus con un secco 3-0 (25-16, 25-13, 25-14). Match senza storia dall’inizio alla fine, che certifica la netta superiorità della formazione guidata da Giampaolo Medei; all’andata in Olanda era finita 3-1 per la Lube, che oggi ha completato il lavoro e vola in semifinale. Vanno in doppia cifra in tre per i padroni di casa, che hanno lasciato diverse punte di diamante a riposo: guida Poriya Hosseinkhanza con 16 punti (7 ace), seguito da Petar Dirlic con 12 Aleksandar Nikolov a quota 10. Prosegue dunque il momento magico per i marchigiani, che solo tre giorni fa hanno sollevato il trofeo della Coppa Italia battendo Verona, e ora in semifinale trovano i turchi del SK Spor Toto Ankara.