Dopo un mese si completa la 14ª giornata di Serie A 2024/2025. In archivio i due match rinviati a causa del Mondiale per club, che ha visto impegnate Conegliano e Milano. Conegliano che ha battuto senza particolari difficoltà Busto Arsizio in trasferta. 25-15 25-22 25-19 il punteggio a favore delle pantere di Daniele Santarelli, che mantengono l’imbattibilità stagionale e salgono a 60 punti in classifica con 20 successi e 0 sconfitta in campionato. Ora la classifica recita +12 su Scandicci seconda con le stesse partite disputate. Prosegue la stagione immacolata di Conegliano, che tornerà in campo domenica 2 febbraio contro Pinerolo (ore 20.30). I prossimi impegni più rilevanti della squadra di Santarelli saranno la semifinale di Coppa Italia contro Novara l’8 febbraio (ore 15.30) e il big match di campionato contro Milano quattro giorni dopo (12 febbraio ore 20.45). Busto Arsizio che resta al settimo posto in piena zona playoff, nonostante quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite. Dopo la trasferta impegnativa di Novara (1 febbraio ore 18.00), Busto potrà cercare il ritorno alla vittoria nelle partite con Cuneo in casa (12 febbraio ore 20.00) e Firenze in trasferta (16 febbraio ore 17.00).

Milano di rimonta

La Vero Volley lascia un set a Pinerolo per poi alzare i ranghi e chiudere in quattro con il punteggio di 24-26 25-20 25-19 25-17. La squadra di Lavarini mette in fila la settima vittoria tra campionato e Champions League. L’ultimo ko subito da Milano risale al primo match 2025 contro Novara (3-2). Alessia Orro e compagne accorciano su Scandicci, seconda a 48 punti, e restano al terzo posto in classifica con 47 punti. Tornano cinque le lunghezze di vantaggio su Novara. Pinerolo resta in una posizione di sicurezza con un buon nono posto con 21 punti. Sono otto i punti di ritardo dalla zona playoff, ma anche otto quelli di vantaggio sulla zona retrocessione, occupata da Roma. Prima della sfida per il secondo posto contro Scandicci (8 febbraio ore 18.00) ci saranno le partite contro l’innocua Talmassons (1 febbraio 20.30) e con il Palmberg negli ottavi di Champions League (5 febbraio ore 18.00).

Si completa la 14ª giornata

SABATO 21 DICEMBRE

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Il Bisonte Firenze 2-3 (24-26, 25-19, 25-22, 19-25, 12-15)

DOMENICA 22 DICEMBRE

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-0 (25-18 28-26 25-20)

Honda Olivero Cuneo-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-16 19-25 25-27 15-25)

Cda Volley Talmassons-Smi Roma Volley 1-3 (25-21 20-25 20-25 22-25)

Bergamo-Bartoccini Mc Restauri Perugia 3-0 (25-20 25-20 25-23)

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO

Numia Vero Volley Milano-Wash4green Pinerolo 3-1 (24-26 25-20 25-19 25-17)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (15-25 22-25 19-25)

La classifica aggiornata

Punti totali, partite vinte, partite perse