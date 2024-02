Volley, Champions League 2023/2024: Piacenza la spunta al tie-break nell’andata dei quarti di finale

Dopo due ore e mezza di battaglia la Gas Sales Daiko Piacenza sconfigge 3-2 (19-25, 30-28, 25-16, 22-25, 15-11) i polacchi del Jastrzebski Wegiel, nell’andata dei quarti di finale della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. Al PalaBanca di Piacenza, la squadra di coach Andrea Anastasi tornava in campo nella massima competizione continentale per club dopo aver vinto la Pool C ma a caccia di una vittoria schiacciacrisi in un periodo in cui aveva perso cinque delle ultime sei partite disputate. Ed è un’affermazione importante quella di stasera, sia in vista del ritorno, sia per come è arrivata, al termine di una sfida lottata su ogni punto e ricca di alti e bassi da entrambe le parti.

LA PARTITA – Inizio da incubo per la squadra di casa, che un errore dopo l’altro si ritrova 0-4 e costringe coach Anastasi a chiamare il primo time-out. Con calma Piacenza inizia a macinare e riesce a a sbloccarsi, ma in generale il set d’apertura è colmo di errori da una parte e dall’altra. La formazione ospite non perde mai il vantaggio acquisito nella fase iniziale del set e chiude 25-19 al primo set point.

Piacenza parte decisamente meglio nel secondo set, con Simon si porta sul 3-1, ma gli ospiti con Fornal si riportano in parità e poi anche in vantaggio sempre con un muro del 26enne polacco sul 9-7. Lucarelli mette giù l’attacco dell’11 pari e il parziale si sviluppa in modo molto equilibrato, senza particolari break. L’allungo lo trova la squadra di Anastasi, che con l’ace di Simon va sul 22-19, ma viene ripresa sul 23-23 e grazie a Lucarelli annulla la palla set sul 23-24. Un muro di Gironi su Fornal regala il vantaggio a Piacenza nel long set, i primi quattro set point non vanno a buon fine, ma il quinto è quello buono: altro muro, stavolta di Alonso su Szymura e 30-28.

Dopo un set così lottato e vinto al fotofinish, la compagine di casa prende fiducia e il terzo set ne è la chiara dimostrazione. Un gran muro di Leal firma il 5-2, quello di Lucarelli su Szymura vale il 9-4 e con l’attacco di Gironi il vantaggio tocca anche gli otto punti sul 18-10. Qui l’unico momento di difficoltà, con un parziale di 4 a 0 degli ospiti che si riportano sotto sul 18-14. Ma è solo transitorio, perché Lucarelli e soci reagiscono di prepotenza e con un gran finale si aggiudicano il set per 25-16.

Nessuna delle due squadre riesce a trovare un buon margine nelle prime fasi del quarto set, poi un paio di errori di Leal e un po’ di imprecisione alla battuta portano Piacenza sotto 10-14 con Anastasi che chiama time-out. Un muro di Leal riporta i suoi sul 16-17, ma la compagine polacca trova un nuovo break per il 18-21. Lucarelli tenta l’ennesima rimonta e ricuce lo svantaggio sul 22-23, poi Huber con due punti di fila manda la partita al tie-break: 22-25.

Il primo punto del tie-break lo mette a referto Leal, che carica i suoi. Un muro di Alonso vale il 5-2, poi la pipe ancora di Leal porta Piacenza sul 6-3. Gli avversari tornano sul 6-5, ma un mani-out di Lucarelli e un errore di Patry riportano a tre le lunghezze di margine tra le squadre. Si fa vedere anche Yuri Romanò per il punto del 9-6 e poi con quello dell’11-7. Arrivano cinque match point di fila, Szymura annulla i primi due, ma il terzo è quello buono per la vittoria della formazione italiana che chiude ancora grazie a Romanò.