Tutto facile per Trento nella gara d’andata dei quarti di finale della Cev Cup 2024/25 di volley maschile. Dopo un primo set di assestamento infatti, la formazione guidata da Fabio Soli ha ingranato e portato a casa il match per 3-1 (23-25, 25-21, 25-17, 25-19) senza troppi patemi sul campo dei francesi del Chaumont Vb 52. L’Itas Trentino si prende così un discreto vantaggio in vista della sfida di ritorno, in programma mercoledì 26 marzo, in cui ai gialloblù basterà aggiudicarsi due set per staccare il pass per le semifinali della competizione.

Volley: La cronaca di Chaumont-Trento

L’inizio di partita è favorevole alla Itas, con Lavia che si mette in luce grazie a due muri su Toledo e altrettanti attacchi vincenti, portando il punteggio da 2-4 a 8-5. Prandi non esita a chiamare il time out, ma al ritorno in campo è ancora Trento a prendere il comando, con Bartha che firma il 10-5. Nella fase centrale, i francesi riescono a trovare maggiore fluidità in ricezione e attacco, e grazie a Pasteur e Toledo recuperano terreno fino a spingersi sul -2 (19-17). La formazione ospite fatica a concretizzare in attacco, mentre i padroni di casa riescono a pareggiare a quota 21. I transalpini sfruttano due attacchi consecutivi e trovano i primi due set point (22-24): alla seconda opportunità chiudono 25-23 il set con un attacco al centro di Maase.

Nel secondo set Trento si porta subito avanti 3-0, ma i francesi reagiscono trovando il 4-4 con Toledo e poi mettono a freccia con Maase (8-6). Un muro di Flavio riporta la gara in parità (11-11), poi arrivano l’ace del subentrato Gabi Garcia e il contrattacco vincente di Lavia per il 17-14. Prandi ferma nuovamente il gioco, ma al ritorno in campo i gialloblù riescono a mantenere il controllo del match malgrado il tentativo di rimonta dello Chaumont. Trento gestisce bene il vantaggio e si impone 25-21, pareggiando il conto dei set.

Terzo e quarto set senza storia: Trento va

Con l’inerzia a favore, Trento parte forte anche nel terzo set grazie a Michieletto e Gabi Garcia. Lo Chaumont risponde con Henno, che regala i punti del pareggio, ma l’Itas non perde la concentrazione, e con Lavia (Mvp a fine gara) e Flavio sugli scudi piazza il break decisivo (14-11), per poi allungare ulteriormente con l’ace di Michieletto (17-12). Il set si chiude in fretta 25-17 e porta i gialloblù avanti nel punteggio.

L’avvio di quarto set è equilibrato, con le due squadre che lottano punto a punto fino al 9-9. Poi Michieletto accelera in attacco, supportato da un Flavio perfetto a muro, che propizia il break (13-9). Trento gestisce bene il vantaggio accumulato e chiude senza difficoltà l’incontro sul 25-19.