Volley, Anzani: “Cerco di essere positivo anche nei momenti di difficoltà”

Ai microfoni di VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live di Volleyball World, il centrale della Lube Civitanova e veterano della Italvolley Simone Anzani si racconta. Negli ultimi anni, la sua vita è stata un mix di successi sportivi e momenti cruciali della sua vita privata. Dalla gioia di diventare padre poco prima della vittoria agli Europei del 2021, al duro colpo del lutto famigliare durante il Mondiale in Polonia nel 2022, fino alla battuta d’arresto dello scorso anno, quando seri problemi cardiaci lo hanno costretto a rinunciare all’intera stagione con la Nazionale. Dopo un lungo periodo di incertezza, riabilitazione e duro allenamento, Anzani ha finalmente fatto il suo ritorno in campo riprendendo l’attività con la squadra biancorossa, impegnata in questi mesi nel Campionato SuperLega Credem Banca.

“Dopo tanti mesi che sei fuori dal campo, fuori dalle rotazioni di squadra, è sempre necessario un certo periodo di ambientamento. Alla prima partita da titolare, l’andata contro Catania, a parte l’emozione dopo la sofferenza di quest’estate, mi sentivo come alle prime armi; come essere all’esordio. Credo che ad affrontare la situazione mi abbia aiutato nel complesso anche il mio modo di fare: cercare di essere sempre positivo, solare, anche nei momenti di difficoltà“, ha detto Anzani. Il centrale ha poi proseguito: “Lo scorso settembre, quando non potevo giocare per via delle tachicardie, sono andato a vedere i ragazzi dell’Italvolley in una partita dell’Europeo. Quando è caduto l’ultimo pallone, sono corsi ad abbracciarmi a bordo campo. Credo sia stato un bellissimo gesto: ti fa rendere conto di aver lasciato il segno, sotto l’aspetto morale e della costruzione di un gruppo“.