Serata da incubo per i New York Knicks, che nel match di NBA 2024/2025 contro i Cleveland Cavaliers incappano in una sonora sconfitta. Il risultato non lascia spazio a interpretazioni, visto che i Cavs hanno vinto per 142-105. Ma questo KO risulta pesante per diversi motivi, per i Knicks. Innanzitutto, si tratta del passivo più pesante subito da New York da quando Tom Thibodeau siede sulla panchina, ovvero dall’estate del 2020, quasi cinque anni. Ma, soprattutto, certifica la difficoltà della squadra quando affronta i top team. Quella di questa notte, infatti, è la quarta sconfitta in altrettante partite giocate contro le migliori due squadre a Est, quindi Boston e, appunto, Cleveland. E, quasi se fosse uno scherzo del destino, la prossima giornata vedrà New York affrontare nuovamente i Celtics. Un match sicuramente da seguire, anche per capire se Jalen Brunson e compagni riusciranno a interrompere questo trend negativo.

Tornando alla partita di questa notte, il dominio dei Cavs è stato indiscusso. Basti pensare che, nel primo tempo, Donovan Mitchell (27 punti a fine serata) e compagni hanno realizzato ben 77 punti, concedendone solo 50. Una supremazia proseguita nella ripresa nonostante l’uscita di scena di Jarrett Allen per un infortunio alla mano. Da segnalare i 21 punti con 8 rimbalzi di Evan Mobley, mentre dalla panchina sono arrivati ben 48 punti tra Ty Jerome, De’Andre Hunter e Craig Porter. Per i Knicks, che nel corso della partita hanno toccato anche il -42, non sono bastati i 26 punti di Jalen Brunson e i 23 di Karl-Anthony Towns.

NBA: vincono anche Golden State e Oklahoma City

Jimmy Butler continua a essere un fattore per Golden State, che vince la quarta partita sulle cinque giocate con il nuovo numero 10. Dopo un primo quarto equilibrato, nella partita contro i Sacramento Kings i Warriors cambiano marcia nel secondo quarto, aggiudicandosi poi tutti i quattro parziali. Grande prova collettiva di Golden State, con quattro giocatori sopra i 20 punti (Moses Moody, Buddy Hield dalla panchina, Brandin Podziemski e Stephen Curry) e con i 17 di Butler. Ai Kings, invece, non bastano i 34 punti di DeMar DeRozan e la tripla doppia sfiorata da Domantas Sabonis (14-14-9), oltre a un quintetto tutto in doppia cifra.

Rimanendo a Ovest, successo agevole anche per gli Oklahoma City Thunder, che battono gli Utah Jazz per 107-130. Oklahoma costruisce un vantaggio importante già nel primo tempo, concedendo poi solo il terzo quarto (37-31) e gestendo poi nel finale. Anche in questo caso, da sottolineare la bella prestazione di squadra, comandata dal solito Shai Gilgeous-Alexander (21 punti e 8 assist), con tre giocatori in doppia cifra dalla panchina.

Tra le altre partite, Miami Heat interrompe una striscia di quattro sconfitte di fila vincendo per 111-120 all’overtime in casa dei Toronto Raptors. Decisivo il solito Tyler Herro, che infila 10 dei suoi 28 punti tra quarto quarto e overtime. Da evidenziare anche i 25 punti di Andrew Wiggins e i 19 punti e 12 rimbalzi di Bam Adebayo. 35 punti di Kyrie Irving permettono ai Dallas Mavericks di battere 111-103 i New Orleans Pelicans, mentre i Memphis Grizzlies strappano il successo in casa degli Orlando Magic (104-105) grazie alla stoppata di Jaren Jackson Jr. sul tiro di Paolo Banchero che sarebbe valso la vittoria.

Le classifiche aggiornate di NBA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 46-10 Boston Celtics 40-16 New York Knicks 37-19 Indiana Pacers 31-23 Milwaukee Bucks 31-24 Detroit Pistons 30-26 Orlando Magic 28-30 Miami Heat 26-28 Atlanta Hawks 26-30 Chicago Bulls 22-34 Philadelphia 76ers 20-35 Brooklyn Nets 20-35 Toronto Raptors 17-39 Charlotte Hornets 14-40 Washington Wizards 9-46

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 45-10 Memphis Grizzlies 37-19 Denver Nuggets 37-19 Houston Rockets 35-21 Los Angeles Lakers 33-21 Los Angeles Clippers 31-24 Minnesota Timberwolves 31-26 Dallas Mavericks 31-26 Golden State Warriors 29-27 Sacramento Kings 28-28 Phoenix Suns 26-29 San Antonio Spurs 24-30 Portland Trail Blazers 23-33 Utah Jazz 13-42 New Orleans Pelicans 13-43

I risultati della notte

Cleveland Cavaliers – New York Knicks 142-105

Orlando Magic – Memphis Grizzlis 104-105

Washington Wizards – Milwaukee Bucks 101-104

Toronto Raptors – Miami Heat 111-120 OT

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 111-103

San Antonio Spurs – Detroit Pistons 110-125

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 121-115

Utah Jazz – Oklahomca City Thunder 107-130

Sacramento Kings – Golden State Warriors 108-132