Tutto pronto per gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Superlega 2024/2025 di volley maschile. Domenica 16 marzo le migliori otto squadre della regular season tornano in campo per il secondo atto dei quarti. La serie si gioca al meglio delle cinque partite, ma portarsi sul 2-0 o pareggiare i conti può fare una grande differenza. Le sorprese non sono mancate nemmeno in gara-1 e in un campionato competitivo come quello italiano nessuna squadra va sottovalutata. Scopriamo, di seguito, tutte le sfide di questa seconda giornata di quarti di finale e le informazioni per vederle.

SUPERLEGA 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

CLAFFISICA E RISULTATI DI REGULAR SEASON

VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

UN 2024 DA RICORDARE: FINALMENTE L’ORO OLIMPICO E TANTI TROFEI CON I CLUB

Verona a Piacenza dopo le dimissioni di Stoytchev, Milano in casa per sognare

Sarà interessante vedere all’opera soprattutto la Rana Verona, dopo le dimissioni di coach Rado Soytchev. Una notizia arrivata venerdì che sta facendo molto discutere e che ha inevitabilmente scosso la squadra. Gli scaligeri, ora guidati da Dario Simoni, sono però motivati a rimettere in equilibrio la serie per continuare a sognare dopo aver già raggiunto in stagione lo storico traguardo della finale di Coppa Italia. D’altra parte, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, dopo la vittoria in quattro set di gara-1, non vuole sprecare l’occasione di portarsi sul 2-0 tra le mura amiche.

Sogna il 2-0 nella serie anche l’Allianz Milano, che in gara-1 ha vinto al tie-break interrompendo l’ottimo momento della Cucine Lube Civitanova. I meneghini di coach Piazza sono pronti a dare il massimo davanti ai propri tifosi, ma bisogna limitare gli errori per riuscire a spuntarla. I cucinieri di Giampaolo Medei vogliono impattare subito nella serie, ma devono lasciarsi alle spalle il ko interno di gara-1 e anche la sconfitta infrasettimanale in Polonia nella finale di andata di Challenge Cup contro il Bogdanka LUK Lublin. I biancorossi hanno anche un secondo motivo per vincere: festeggiare nel migliore dei modi la presenza numero 400 di Fabio Balaso nelle manifestazioni della Lega Volley.

Trento e Perugia in trasferta per portarsi sul 2-0

Sembra più difficile vedere il pareggio nelle altre due serie dei quarti di finale Playoff, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Ci vuole provare Cisterna, uscita sconfitta nettamente in gara-1 sul campo dell’Itas Trentino ed ora chiamata ad una autentica impresa. Gli uomini di Guillermo Falasca puntano a salire di colpi per mettere in difficoltà gli avversari. La squadra di Fabio Soli, vincitrice della regular season deve fare i conti anche con la stanchezza dopo la tiratissima vittoria al quinto set nell’impegno infrasettimanale contro l’Halkbank Ankara nella semifinale di andata di Cev Cup.

Gara-2 in trasferta anche per la Sir Susa Vim Perugia, reduce dalla vittoria di martedì a Monza nell’andata dei quarti di finale di Champions League. I Block Devils di Angelo Lorenzetti vogliono bissare il successo di gara-1, ma devono tenere alta la concentrazione sull’insidioso campo della Valsa Group Modena. I canarini di coach Alberto Giuliani arrivano da una stagione molto altalenante, ma se riescono ad esprimersi al massimo delle loro potenzialità, diventano un osso duro anche per le avversarie più attrezzate.

Programma e TV gara-2 quarti Playoff Scudetto Superlega 2025

Le partite dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Superlega 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, una partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre due saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache e risultati per non perdersi davvero alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

DOMENICA 16 MARZO

16:00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Rana Verona – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

17:00 Allianz Milano vs Cucine Lube Civitanova – Diretta volleyballworld.tv

18:00 Cisterna Volley vs Itas Trentino – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

19:00 Valsa Group Modena vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta DAZN e volleyballworld.tv