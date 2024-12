Dopo circa due ore e mezza di lotta è l’EUrotek Uyba Busto Arsizio ad avere la meglio sul Cda Volley Talmassons Fvg nel match valevole per la tredicesima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. L’anticipo del sabato sera vede le ragazze di Enrico Barbolini trovare la quinta affermazione consecutiva, l’ottava nelle ultime nove partite, imponendosi 2-3 (26-24, 20-25, 15-21, 25-21, 11-15) al tie-break. La squadra di casa, allenata da coach Leonardo Barbieri, ha il merito di non mollare mai per tutto il corso della sfida, ma alla fine è costretta a cedere alla maggiore esperienza delle avversarie, che partono meglio nel set decisivo e non si voltano quasi più indietro. Non arriva, quindi, la terza vittoria stagionale per la neopromossa, che comunque conquista un punticino importante per la lotta salvezza. Top scorer del match Rebecca Priva con 22 punti, ben assistita da altre tre compagne in doppia cifra: 14 per Obossa, 13 di Frosini, 12 per Sartori. Alle padrone di casa non bastano i 24 di Maja Storck e i 20 di Olga Strantzali.

I PRIMI DUE SET

L’avvio della partita è di marca Busto Arsizio, che esce meglio dai blocchi e sembra in grado di poter gestire con relativa tranquillità la frazione d’apertura. Le ragazze di coach Barbolini vanno avanti anche di cinque punti, subiscono il rientro delle avversarie nella fase centrale del set, ma nonostante questo riescono a mantenere il vantaggio quasi fino alla fine. Telmassons ha il merito di non disunirsi mai e dopo essere rimasta in scia per tutto il set, finisce per trovare l’allungo decisivo nel finale, con l’ace che definisce il 26-24 in cui la miglior marcatrice è Olga Strantzali con i suoi 6 punti.

Come accaduto nel primo, la compagine ospite parte meglio nella seconda frazione, salvo permettere anche in questo caso alla squadra di casa di rimanere sempre più o meno attaccata nel punteggio. Barbolini non ci sta, chiama time-out sul 9-8 e le sue ragazze reagiscono immediatamente con un parziale che le riporta avanti di ben sei lunghezze sul 15-9. Talmassons, mai doma, resta comunque sempre lì sperando in un finale simile a quello già vissuto pochi minuti prima e riesce anche a ritornare sul -1 quando il tabellone recita 20-21. Da quel momento, però, arriva un parziale di quattro punti a zero che porta Busto a chiudere il set per 20-25 e trovare la parità.

LA FASE FINALE DEL MATCH

L’equilibrio nel match procede anche nella terza frazione, che questa volta vede partire meglio la formazione neopromossa. Si capovolge infatti la situazione: è Busto ad andare sotto per poi mettere a segno la rimonta che è vincente, perché l’equilibro si spessa sul 21-20 per la squadra di casa: quattro i punti di fila conquistati dalla squadra lombarda per il 21-25 finale nonostante un set ricco di errori.

Il quarto set della squadra allenata da Leonardo Barbieri è però quasi una masterclass a livello offensivo. Maja Storck e Olga Strantzali si mettono sulle spalle l’attacco e per larghi tratti dominano un parziale che si chiude sul 25-21 per le padroni di casa, che riescono a portare il match al tie-break

Busto reagisce da squadra in grande fiducia, vince i primi quattro punti del tie-break con tre attacchi e un muro vincente, costringendo l’head coach avversario a chiamare time-out sullo 0-4. Partita che sembra compromessa definitivamente sull’1-7, ma Talmassons ancora una volta trova le energie per rimettersi in gioco vincendo sei dei successivi sette punti e tornando sotto fino al 7-8. Il blackout si interrompe al momento giusto, perché Busto torna avanti di quattro per poi chiudere al secondo match point utile per 15-11.

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA

Questo fine settimana nei palazzetti dell’A1 femminile italiana vedrà in realtà in programma soltanto altre quattro partite. Il tredicesimo turno di questo campionato è infatti iniziato a ottobre, quando la Vero Volley Milano riuscì a imporsi in quattro set (25-20, 26-24, 25-27, 25-14) su Chieri e Conegliano in tre (14-25, 17-25, 21-25) ai danni di Perugia in trasferta. Le due big della nostra pallavolo nei prossimi giorni saranno infatti impegnate nel Mondiale per Club in Cina e per forza di cose hanno anticipato. Nella giornata di domani vedremo quindi in campo soltanto le sfide Pinerolo-Roma (ore 17:30), Cuneo-Vallefoglia (ore 16:00), Firenze-Bergamo (ore 17:00) e Novara-Scandicci (ore 15:30) che è senz’altro il match più atteso.

TREDICESIMA GIORNATA ANDATA

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE

Numia Vero Volley Milano-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1 (25-20, 26-24, 25-27, 25-14)

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (14-25, 17-25, 21-25)

SABATO 14 DICEMBRE

Cda Volley Talmassons Fvg-Eurotek Uyba Busto Arsizio 2-3 (26-24, 20-25, 15-21, 25-21, 11-15)

DOMENICA 15 DICEMBRE

Wash4green Pinerolo-Smi Roma Volley

Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci

Honda Olivero Cuneo-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia

Il Bisonte Firenze-Bergamo