Seconda sconfitta consecutiva in campionato per Venezia (4-7), che cade in trasferta contro Tortona (6-5) 89-82. Mvp Christian Vital. Il numero 1 della Bertram porta 23 punti e 6 rimbalzi in 28 minuti sul parquet del PalaFerraris di Casale Monferrato. Bene anche Ismael Kamagate con una doppia doppia da 10 punti e 13 rimbalzi. Sfiorano la doppia cifra in quattro. L’ex Virtus Bologna Kyle Weems, Luca Severini, Tommaso Baldasso e Tommy Kuhse chiudono tutti con 9 punti in tabellino. A segno anche Davide Denegri e Paul Biligha con 8 punti e Justin Gorham con 4.

La Reyer conferma le grandi difficoltà in campionato subendo la terza sconfitta consecutiva che le costa l’11° posto in classifica. Non bastano i 23 punti del solito Kyle Wiltjer per evitare il ko esterno. Per i lagunari bene anche Tyler Ennis con 19 punti, 6 rimbalzi e 7 assist e Rodney McGruder con 12 punti e 4 rimbalzi. 8 punti per Mfiondu Kabengele, mentre 7 punti in 16 minuti in campo per il centro della Nazionale Amedeo Tessitori. Male Jordan Parks con 4 punti e Carl Wheatle, anche lui con 4.

Scafati piega Pistoia dopo due overtime

A Scafati (4-7) servono ben due tempi supplementari per battere Pistoia (3-8). Al PalaMangano di Scafati, la Givova la spunta 107-102 dopo un finale di quarto quarto thriller. La squadra di Damiano Pilot (alla prima vittoria da allenatore in Serie A), dopo essere stata sotto per quasi tre quarti, va avanti per la prima volta sul 64-63 fine terzo periodo. Negli ultimi dieci minuti si lotta punto a punto con Rob Gray, mvp di giornata con 34 punti, 2 rimbalzi, 2 assist e 2 rubate, che sbaglia sulla sirena il floater della vittoria sull’83-83. Scafati conduce l’incontro e si trova sopra di tre punti a 20 secondi dalla fine. Pistoia tenta e sbaglia la tripla del pareggio, ma sul rimbalzo la palla arriva sulle mani di Semaj Christon (22 punti, 3 rimbalzi e 7 assist) che mette dentro il tiro da tre e forza i padroni di casa al secondo overtime. Le energie degli ospiti iniziano a scarseggiare e questa volta Scafati mette la freccia e non si fa più riprendere fino alla sirena finale. Decisivo Gray, ma anche Nikola Jovanovic con 21 punti e 11 rimbalzi in uscita dalla panchina. Bene anche Elijah Stewart con 19 punti e due triple pesanti nel secondo supplementare. In doppia cifra l’eterno Andrea Cinciarini (15 punti, 6 rimbalzi e 9 assist), che non sbaglia i liberi nelle ultime fasi dell’incontro.

Non bastano a Pistoia i 26 punti con 18 rimbalzi di Karlis Silins per evitare la quinta sconfitta consecutiva. Sponda Estra, oltre i 20 punti anche Michael Forrest (24 punti e 5 rimbalzi). Mancato in maniera evidente l’apporto della panchina con i soli tre punti di Gianluca Della Rosa a referto. Per il resto, Alfredo Boglio, Andrew Smith, Gabriele Benetti, Gianmarco Pinelli, Lorenzo Saccaggi e Micheal Anumba non hanno porto punti a Pistoia