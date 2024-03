Volley, play-off Serie A1 femminile: Milano vince 3-1 a Pinerolo e accede in semifinale

In gara2 dei play-off scudetto di Serie A1 di volley femminile, l’Allianz Vero Volley Milano vince 3-1 (25-13, 22-25, 25-16, 25-21) in casa della Wash4green Pinerolo e accede così alle semifinali, dove affronterà la Savino del Bene Scandicci. Dopo gara1 vinta al tie break dalla formazione lombarda, l’incontro di oggi è rimasto tutto sommato sempre nelle mani della formazione di Gaspari, che salvo un piccolo cedimento nel secondo parziale ha sempre mantenuto il vantaggio. Il primo set si conclude senza storia in favore della formazione ospite, che allunga inesorabilmente nella seconda metà del parziale e firma il 25-13 finale.

Nel secondo set Starck e Sorokaite salgono in cattedra per le padrone di casa e regalano il vantaggio alla propria formazione. Sylla ci prova a riportare sotto l’Allianz, ma ancora l’esperta lituana trova il pallonetto vincente che chiude 25-22 il secondo set. Nel terzo set Milano si risveglia e domina con Egonu e Heyrman che trovano diversi attacchi vincenti. Le ospiti tornano così avanti nel punteggio sul 2-1 grazie ad un netto 25-16 nel terzo set. Nel parziale successivo le ospiti partono ancora forte, intenzionate a chiudere la pratica in fretta; grazie ad una super serie di Starck però Pinerolo riesce a recuperare 7 punti di svantaggio e torna in parità. Sylla si rivela decisiva per Milano con due punti consecutivi nel momento clou che chiudono la gara per il definitivo 25-21.