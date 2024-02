Volley, Novara vince la Challenge Cup femminile 2024: Akimova protagonista nel successo a Nantes

Cinque anni dopo l’ultimo titolo europeo, la Igor Gorgonzola Novara torna a festeggiare e lo fa vincendo la Cev Challenge Cup femminile di volley. E’ arrivato in Francia un prestigioso trionfo per la compagine piemontese, che ha superato per 1-3 (25-23, 16-25, 20-25, 19-25) il Neptunes Nantes. Le azzurre di Lorenzo Bernardi, dopo aver vinto nettamente l’andata in casa, hanno ottenuto il bis al Salle Sportive Métropolitaine di Reze/Nantes, laureandosi campionessa già dopo aver vinto il terzo set. La compagine francese, di contro, ha sfruttare il tifo del proprio pubblico per tentare l’impresa, vincendo un bel primo set. Poi però è calata ed ha ceduto il passo a Novara, che nel segno di una scatenata Vika Akimova ha sollevato l’ambito trofeo.

CRONACA – Primo set equilibrato nella prima metà e che a un certo punto sembra pendere dal lato di Novara, avanti di 3 lunghezze. La bolgia di Nantes trascina però la squadra di casa, che effettua il sorpasso e riesce ad imporsi per 25-23. Le speranze di rimonta vengono però subito spente da un secondo parziale a senso unico, in cui una lunga serie al servizio di Novara fa la differenza. Il gap tra le due squadre è talmente ampio che le ragazze del Nantes sono le prime a pensare al set seguente visto che quello attuale è già compromesso. Non sorprende perciò il 25-16, sugellato da un ace di Bosio. Nella terza frazione parte meglio la squadra di casa, ma l’inerzia del match si sposta lentamente dalla parte delle azzurre, trascinate da un’indemoniata Akimova e capaci di trionfare per 25-20, conquistando il trofeo con un set d’anticipo. Il quarto parziale è infine una formalità e Novara se lo aggiudica con un rapido 25-19, dando inizio alla festa.