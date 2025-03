Obiettivo centrato. La Numia Vero Volley Milano si guadagna il pass per le Final Four di CEV Champions League e lo fa con il risultato pieno: dopo il 3-0 dell’andata sotto gli occhi del pubblico amico dell’Allianz Cloud, Orro e compagne liquidano ancora in tre set (24-26, 24-26, 21-25) l’Eczacibasi Dynavit Istanbul al Burhan Felek Voleybol Salonu. Un ‘arrivederci’ alla Turchia, visto che le semifinali del torneo si giocheranno proprio a Istanbul, il 3 e 4 maggio 2025. Spazio quindi all’ennesima sfida con Conegliano, rivincita della finale della scorsa edizione vinta dalle Pantere. Nell’altra semifinale, invece, Scandicci se la vedrà col Vakifbank.

“Ci aspettiamo che l’Eczacibasi giocherà al meglio per ribaltare il risultato momentaneo, anche supportato da un pubblico molto caloroso”, aveva detto alla vigilia coach Stefano Lavarini. L’impatto con il match sorride infatti alle padrone di casa, che mettono a referto una serie iniziale di 4-0. Ad aggiustare le cose ci pensano prima Sylla, brava a giocare con le mani del muro, e Orro, che piazza l’ace. Per riacciuffare il pareggio (8-8) servono però le due azioni consecutive a muro di Kurtagic e Daalderop. La squadra turca però conquista a tenersi stretto un vantaggio di misura, fino al 16-15. Kurtagic firma il pari, Sylla con la diagonale porta avanti Milano. L’Eczacibasi torna avanti con Jack-Kisal (23-22), ma le italiane sono più lucide nei momenti cruciali. Egonu annulla un set point avversario, mentre un errore di Boskovic offre la chance a Milano che con il muro di Orro porta a casa il primo set. Da thriller anche il secondo. Milano annulla due set point, poi Danesi sale in cattedra al muro e rimedia una chance successivamente capitalizzata da Sylla col mani-out. È festa, ma col morale alle stelle Milano si toglie lo sfizio di vincere anche il terzo set. Tre ace di Kurtagic regalano a Milano il contro sorpasso (7-10), ma le turche tornano avanti nel punteggio (19-18). L’Eczacibasi si inceppa. L’ace di Orro porta il punteggio sul 19-24, la squadra di casa annulla i primi due match point (21-24), ma ancora una volta è Sylla ad essere decisiva per il 21-25 finale. La classe 1995 chiude con 15 punti, due in più di Kurtagic e quattro in più di Egonu. Ma tra le migliori in campo c’è anche Alessia Orro, protagonista di una distribuzione perfetta e di sette punti personali (due ace e due muri). Non c’è tempo per adagiarsi sugli allori: domenica 16 marzo alle ore 16:30 è in programma la sfida alla Megavolley in Gara 2 dei Quarti di Finale Playoff Scudetto.