E’ tutto pronto per la Festa del Cross, evento in programma a Cassino tra sabato 15 e domenica 16 marzo. Sono 2554 gli atleti iscritti, con ben 315 società presenti. Tra tutti, spicca Nadia Battocletti, argento olimpico nei 10.000 metri e stella della corsa campestre che è a caccia del titolo di campionessa italiana. La Festa del Cross prevede infatti l’assegnazione del titolo nazionale per ogni categoria, dagli assoluti ai cadetti, comprendendo anche staffette assolute e master. Battocletti mette nel mirino il suo quinto titolo italiano assoluto di fila nel cross. La scia vincente dell’azzurra ha avuto inizio a Campi Bisenzio nel 2021 ed è proseguita a Trieste nel 2022, a Gubbio nel 2023 e a Cassino nel 2024. La stagione dell’atleta Fiamme Azzurre è iniziata nel migliore dei modi nel cross, con Battocletti che ha collezionato la vittoria sia al Campaccio che ad Alà dei Sardi.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DEL CROSS

La gara femminile partirà alle 11:25 di domenica 16, con le iscritte che percorreranno otto chilometri. Al via sono attese altre due campionesse europee a squadre di Antalya: Valentina Gemetto e Nicole Reina. Nel maschile, risulta iscritto il campione in carica Pasquale Selvarolo, di cui però non è ancora certa la presenza a causa di un’indisposizione. Parteciperanno alla gara anche Luca Alfieri, Enrico Vecchi e Marco Fontana Granotto, membri del team azzurro agli EuroCross turchi. Nella gara per i Campionati di società è attesa Oscar Chelimo, mentre nel cross corto Sebastiano Parolini e Micol Majori cercheranno di ripetere il successo dello scorso anno.

Le staffette sono in programma per sabato 15 alle ore 14:00. Le squadre vincitrici nelle prove assolute verranno premiate durante la cerimonia inaugurale in programma alle 18:00 nel centro di Cassino, in piazza Diamare. La Festa del Cross sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport dalle 10:50 e le 12:20. Le altre gare della giornata di domenica saranno invece disponibili in streaming sull’app di SportfaceTV e sul sito www.atleticaitaliana.tv.