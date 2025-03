Tripletta olandese nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico. Olav Kooij (Team Visma Lease a Bike) vince in volata la frazione di 190 chilometri fra Norcia e Trasacco e alle sue spalle c’è spazio per i connazionali Rick Pluimers (Tudor) e Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Quinto posto per Mirco Maestri, migliore degli italiani, davanti ad Andrea Vendrame e Filippo Ganna, che conserva la testa della classifica generale. Domani è in programma la quinta frazione, partenza da Ascoli Piceno e arrivo a Pergola dopo 205 chilometri.

“Ho davvero lottato per questa vittoria. Dopo aver superato bene la salita, siamo stati sorpresi dai ventagli, che ci hanno messo in difficoltà, sul successivo falsopiano. Avevo emozioni contrastanti, non ero sicuro che saremmo rientrati. I ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. All’UAE Tour non stavo bene, ma ho recuperato in tempo per questa Tirreno Adriatico. Sono super felice di aver vinto”, le parole di Kooij, diventato il più giovane olandese di sempre a vincere una tappa della Tirreno-Adriatico, battendo di un mese il precedente record di Jean-Paul Van Poppel nel 1986 (Civitanova Marche > Ascoli Piceno). Per lui è la 39esima vittoria da professionista, la terza stagionale dopo le due vittoria al Tour of Oman.

Nella Parigi-Nizza è Lenny Martinez ad aggiudicarsi la vittoria della quinta tappa grazie ad uno scatto negli ultimi 100 metri sul Muro di Notre-Dame-de-Sciez. A sorridere però è anche Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) che torna ad occupare la vetta della classifica generale davanti al compagno di squadra Jonas Vingegaard, caduto sulla Cote de Treves con un infortunio alla mano che condiziona la sua gara. Martinez ha anticipato di tre secondi, oltre a Jorgenson, anche Clement Champoussin (XDS-Astana), e Harold Tejada (XDS-Astana). La classifica vede Jorgenson davanti a tutti, con 22″ sullo stesso Vingegaard, 36″ su Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e 40” su Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG). Domani in programma i 209,8 chilometri della sesta frazione fra Saint-Julien-en-Saint-Alban e Berre l’Etang.