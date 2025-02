Milano vince su Vallefoglia per 3-2, mentre Scandicci piega Pinerolo 3-1. Sono questi alcuni dei risultati delle partite valide per l’undicesima giornata di Serie A1 andate in scena oggi. Sugli altri campi, Chieri batte Roma in tre parziali e Novara la spunta al tie break su Bergamo. La Vero Volley perde un punto su Scandicci, in ottica classifica generale. Il campionato è ancora dominato da Conegliano, con la Savino del Bene in seconda posizione e Milano in terza piazza.

CHIERI-ROMA

Chieri vince per 3-0 contro Roma. La formazione ospite sale in cattedra nel corso del primo set, mentre le romane vivono un avvio difficile. Dopo pochi scambi, Chieri prende il largo, con Roma che non riesce ad accorciare le distanze. Il parziale si conclude per 19-25. La formazione di casa entra in partita con più insistenza durante il secondo set. Il match si accende, con le due squadre in lotta a poche lunghezze di distanza. Sul finale, si rivela fondamentale il colpo di reni di Chieri, che chiude i giochi per 22-25. L’incontro raggiunge il proprio apice con il terzo set, poi rivelatosi l’ultimo della serata. I sestetti in campo duellano punto a punto, superando il muro dei venticinque punti. Roma si impegna per allungare la partita almeno di un altro set, ma deve infine arrendersi per 26-28.

SCANDICCI-PINEROLO

Scandicci piega Pinerolo in quattro set. La Savino del Bene apre il match con un ottimo ritmo, prendendo subito il largo sulle avversarie. Pinerolo fatica ad aumentare i giri del motore ed è costretta all’inseguimento. Scandicci colleziona un punto dopo l’altro, fino a ottenere il 25-16. La situazione cambia drasticamente durante il secondo set, in cui le padrone di casa risultano in difficoltà. Pinerolo approfitta del momento negativo delle rivali per passare in vantaggio e portare il risultato in parità grazie a un 19-25. Il match si fa più equilibrato nel corso della terza frazione. Le squadre, separate da una manciata di punti, si inseguono vicendevolmente. Sul finale, lo sprint di Scandicci si rivela vincente e la Savino del Bene firma il 25-22. Durante il quarto set, il tie-break viene sfiorato in più occasioni. Il punteggio supera il muro dei 25 punti e le squadre difendono una serie di set point pericolosi. Pinerolo, nonostante la strenua resistenza, si arrende infine sul 32-30.

BERGAMO-NOVARA

Novara batte Bergamo al tie break. La partita si apre con un set molto equilibrato. Le due formazioni si sfidano a punteggio incollato, oltrepassando i venticinque punti. Sul finale, le padrone di casa la spuntano, andando a vincere per 28-26. La situazione di Bergamo precipita nel corso del secondo parziale in campo. Novara sale in cattedra, lasciando le avversarie a distanza. Le bergamasche faticano in ricezione e battuta, collezionando solo una manciata di punti. Le zanzare stampano un netto 10-25 e portano il punteggio sull’1-1.

Novara rimane in vantaggio anche nel terzo set, con Bergamo che torna competitiva. Il sestetto in trasferta resta all’inseguimento, ma si dimostra più organizzata rispetto a quanto visto nella frazione precedente. Le novaresi non si fanno sorprendere dal rinnovato ritmo avversario e chiudono il set in 21-25. Il vento cambia direzione nel set successivo, quando Bergamo mette la freccia e passa avanti. Novara rimane a pochi punti di distacco, senza però riuscire a riprendere la squadra avversaria. Le padrone di casa trovano il 25-22 e portano l’incontro al tie break. La frazione aggiuntiva è combattuta e le squadre superano il muro dei quindici punti. Al termine di una lotta serrata, Novara la spunta per 15-17.

VALLEFOGLIA-MILANO

Milano piega Vallefoglia per 3-2. La partita si apre con le due squadra in equilibrio. Il risultato prosegue incollato fino alle ultime battute, quando Milano si mette in testa a chiude il parziale per 21-25. Vallefoglia risponde nel set successivo, emergendo sul finale di una lotta punto a punto. Milano, rimasta incollata alle avversarie, cede per 25-23. Le padrone di casa cadono in sofferenza nel terzo set, lasciando a Milano la strada spianata verso la conquista della frazione. Il set si conclude in fretta per 14-25. La situazione cambia – ancora una volta – nel set seguente. Vallefoglia si riscuote e prende le redini del match. Milano risulta essere in difficoltà e viene piegata per 25-12. L’incontro si decide al tie-break, che vede emergere la Vero Volley. Il sestetto in trasferta firma il 12-15 e ottiene due punti.