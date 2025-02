Venti medaglie: 10 ori, 4 argenti e 6 bronzi. Un bottino che permette all’Italia di vincere il medagliere per Nazioni degli Europei indoor di tiro con l’arco, che si sono svolti a Samsun in Turchia, con i padroni di casa che hanno chiuso alle spalle degli azzurri (9 ori, 9 argenti, 9 bronzi). Nella giornata finale tutte le squadre italiane vincono l’oro e nell’individuale compound Roner, Tonioli e Di Nardo finiscono ai primi tre posti, mentre il podio dell’arco nudo femminile è per due terzi azzurro grazie a Mantilli e Noziglia.

DOPPIO PRIMO POSTO NELL’ARCO OLIMPICO

Sorridono gli azzurri dell’arco olimpico sia nel settore femminile, sia nel settore maschile. L’oro di Matteo Borsani, Massimiliano Mandia e Alessandro Paoli è frutto di un percorso che ha preso slancio grazie al successo a punteggio pieno (6-0) contro la Moldavia. Poi è arrivata la finale vinta allo shoot off contro la Turchia (Gazoz, Tumer, Yildirmis). Gli azzurri vanno avanti 2-0 (58-57), ma i padroni di casa riescono a pareggiare (57-56). L’equilibrio è evidente ed è tutto riassunto nei 58-58 che accompagnano le ultime due riprese. Si va allo shoot off: gli azzurri piazzano due 10 e un 9 che valgono il successo contro i tre 9 avversari. Vittoria più agevole invece per le azzurre Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco e Lucilla Boari che battono 6-2 la Slovacchia (Barankova, Bendikova, Druskova). Un compito che inizialmente sembrava essere ben più arduo per Boari e compagne, che cedono la prima volée sul punteggio di 56-55. Poi però c’è il monologo: 58-57, 57-53 e 58-55 gli score che premiano la formazione italiana.

PODIO TUTTO AZZURRO NEL COMPOUND FEMMINILE

Festa anche nel compound femminile. Sono tre le azzurre che salgono sul podio: Elisa Roner vince la finale per l’oro contro la compagna Marcella Tonioli con il risultato di 148-144. L’equilibrio regna sovrano nei primi due periodi (29-27 e 29-30). Poi Roner si regala un 30-29, seguito da un 30-30 e dal 30-28 che regala alla trentina il gradino più alto. Medaglia anche per Giulia Di Nardo che, dopo essere stata sconfitta da Tonioli in semifinale, ha la meglio sulla padrona di casa Burun 146-144 nel match per il bronzo.

Medaglie d’oro anche nelle due gare a squadre. La formazione maschile con Alex Boggiatto, Marco Bruno e Michea Godano batte la Polonia (Dobrowolski, Konecki, Przybylsky) col punteggio di 239-236 (60-58, 59-60, 60-59 e 60-59), mentre le azzurre Giulia Di Nardo, Marcella Tonioli e Elisa Roner superano la Turchia (Burun, Oguz, Suzer) con il risultato finale di 233-230. La squadra femminile apre e chiude bene: 59-57 il primo set, 58-57 il quarto, mentre gli altri due si chiudono in parità (57-57 e 59-59).

PIOGGIA DI MEDAGLIE NELL’ARCO NUDO

Nell’arco nudo Italia e San Marino fanno festa. Giulia Mantilli si prende l’oro con un successo per 6-4 su Maria Kristina Pruccoli, 45enne sanmarinese, dopo essere stata sotto 4-0. La finale parte malissimo per l’azzurra (27-24 e 26-25), che poi mette il turbo e si prende tutti gli altri parziali (26-25, 29-27. 25-22). Al terzo posto c’è Cinzia Noziglia che nella finale per il bronzo domina con lo score di 6-0 contro la rumena Mogos (28-21, 25-24 e 30-25). Spicca anche l’argento individuale di Simone Barbieri che perde la sfida per l’oro contro il romeno Baica 2-6. L’azzurro parte in svantaggio (28-27), recupera nelle successive tre frecce (28-27), ma alla fine è l’avversario ad essere più lucido (29-26 e 27-25).

Barbieri si consola con l’oro nella gara a squadre in compagnia di Giuseppe Seimandi e Ferruccio Berto che infliggono un 6-2 alla Francia (Houdart, Jackson, Souchad). Nel femminile Alessandra Bigogno, Giulia Mantilli e Cinzia Noziglia vincono 5-1 contro la Romania (Bacin, Mogos, Topliceanu). Dopo il primo set in parità (47-47), le azzurre prendono il largo (56-39 e 55-52).