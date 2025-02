Lookman il migliore, Goglichidze il peggiore. Sono in sintesi le pagelle di Empoli-Atalanta 0-5, match della venticinquesima giornata di Serie A. La squadra bergamasca sale a 54 punti in classifica, a meno tre dall’Inter capolista e a meno due dal Napoli secondo. Un risultato importantissimo in vista dello scontro diretto tra le prime due della classe. Poche ore prima di Napoli-Inter, l’Atalanta sfiderà il Venezia in casa. Un match che anche l’Empoli osserverà con interesse: i toscani scivolano in terzultima posizione a 21 punti dopo l’ottimo inizio di stagione.

LE PAGELLE

EMPOLI

Silvestri 5

Parte bene con una parata d’istinto su Djimsiti. Poi sprofonda insieme ai compagni

De Sciglio 5

Tra i colpevoli del terzo gol: nella scalata si ritrova a marcare Retegui, ma lo lascia inspiegabilmente solo e gli permette di girarsi

Goglichidze 4.5

Da matita rossa il modo in cui fa passare il pallone trasformato in oro da Lookman in occasione del 3-0. E non è l’unico errore di una serata negativa. Dopo le voci di mercato di gennaio, è calato drasticamente

Cacace 5

Fa quel che può per gestire Lookman nell’azione della quarta rete: segue la teoria, temporeggiando e portando l’avversario sul piede debole, ma non esegue bene la parte pratica: il nigeriano calcia con potenza e lo fa con troppo spazio a disposizione. Nel terzetto arretrato però è quello che commette meno errori

Gyasi 5

Sfortunato nella deviazione del cross di Zappacosta. Non ha colpe sull’autogol, ma non riesce ad impensierire la Dea sulla fascia (57′ Sambia 5 Chiede un rigore per un contatto fortuito con Pasalic, ma Mariani non ci casca. Si fa beffare da Zappacosta sullo 0-5)

Henderson 5

Ci prova con qualche conclusione ad inizio ripresa, ma non riesce ad incidere. Perde diversi duelli

Grassi 5

Non riesce a dare ordine alla manovra (72′ Zurkowski sv)

Pezzella 5.5

Difficile parlare di note positive in una sconfitta per 5-0. Ma nel crollo collettivo, il 27enne è tra i meno colpevoli

Esposito 5

Pochi spunti. Non segna dal 18 gennaio e ha bisogno di una sterzata urgente perché la convocazione in nazionale non è mai stata così vicina (72′ Campaniello sv)

Maleh 5

Le preventive e le marcature dell’Atalanta funzionano a meraviglia. Finisce con l’essere ingabbiato

Kouame 4.5

Tocca pochi palloni, non solo per colpe dei compagni. Al 15′ ci prova col sinistro, ma Carnesecchi è attento. Il poco feeling col gol continua: dopo ventuno partite, è ancora a secco di reti

ATALANTA

Carnesecchi 6.5

I compagni gli offrono un pomeriggio di svago: subisce un solo tiro e fa buona guardia

Posch 7

Si è calato benissimo nella parte. Altra prestazione di livello

Djimsiti 7

Di testa serve la torre per il gol di Retegui. Solido e preciso nell’area bergamasca (63′ Toloi 6.5 Dopo la brutta figura europea con il rosso rimediato nel finale, entra con la testa giusta e fa le cose con ordine)

Kolasinac 6.5

Non sbaglia nulla in una partita in discesa dopo pochi minuti

Bellanova 6.5

Dopo due minuti ha la prima palla gol della serata, ma non trova la rete. La corsia mancina produce quattro reti, mentre quella di destra si limita a gestire bene il possesso e le timide avanzate dei rivali

De Roon 7

Spezza le linee di passaggio avversarie, ma sa dialogare bene anche sulla trequarti

Pasalic 6.5

Nella sua partita c’è qualche imprecisione nell’ultimo passaggio (ma è suo l’assist per Zappacosta), ma ci sono anche tanti palloni recuperati (76′ Brescianini sv)

Zappacosta 7.5

La fortuna aiuta gli audaci. Lui è coraggioso nel proporsi ed è preciso nel cross: il traversone al 28′ diventa un pallonetto letale per Silvestri con la deviazione di Gyasi. La quinta rete invece è tutta farina del suo sacco (63′ Ederson 6.5 La partita è in discesa e c’è solo da gestire il largo vantaggio. Lo fa bene e non è una sorpresa) (86′ Ruggeri sv)

De Ketelaere 6.5

Qualche gioco di prestigio, ma stasera è poco incisivo. Sono altri che si prendono la scena al Castellani

Retegui 7.5

Gol numero 21 in campionato. Salah (24 reti) ha messo la freccia nella classifica della Scarpa d’Oro, ma l’azzurro e Kane hanno deciso di restare in scia. Da applausi anche l’assist (il quarto della stagione) per Lookman

Lookman 8

Forse i rigori non sono il suo forte, come dice Gasperini. Ma quando c’è da condurre la palla è uno spettacolo per gli occhi: la terza rete è un’opera d’arte, la quarta è un manifesto del suo repertorio. Una doppietta chiude (o rimanda?) il caso della settimana (76′ Cuadrado sv)