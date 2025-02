Conegliano batte Cuneo in tre set, mentre Firenze vince 3-1 contro Talmassons e Busto Arsizio la spunta al tie break su Perugia. Sono questi i risultati delle partite valide per la ventiquattresima giornata di Serie A1 2024/2025 di volley femminile andate in scena oggi. Le pantere si impongono con decisione e rimangono imbattute, mentre Firenze riesce a superare Talmassons dopo un momento di incertezza. Lotta serrata sul campo delle Black Angels, con Busto Arsizio che esce dal palazzetto con due punti.

CONEGLIANO-CUNEO

Conegliano piega Cuneo per 3-0. L’Imoco si impone con decisione sulle avversarie, che nel primo set riescono a non perdere contatto con le padrone di casa. Il parziale di apertura vede infatti Conegliano in vantaggio, con Cuneo a distanza di qualche punto. Sul finale, le ragazze di Santarelli danno lo strappo e ottengono il 25-20. Le distanze si dilatano nel corso del secondo set, nel quale Conegliano prende il largo. La formazione ospite fatica a tenere il ritmo delle pantere e si arrende per un netto 25-15. La terza frazione segue un copione simile a quello visto nel parziale precedente. Conegliano rimane saldamente al comando, mentre Cuneo non riesce ad avvicinarsi. La partita si chiude con il 25-16 da parte della squadra di casa.

TALMASSONS-FIRENZE

Firenze vince su Talmassons per 3-1. Il Bisonte, in trasferta, si impone dopo una partita per gran parte spesa in equilibrio. Le toscane la spuntano nel primo set, ma solo sul finale. Talmassons, infatti, dista appena due punti e il tabellone segna 23-25. La squadra di casa non demorde e risponde nel parziale successivo. Il risultato procede incollato fino agli scambi finali, da cui Talmassons emerge trionfante per 27-25. Il terzo set è meno combattuto dei precedenti, con Firenze che sale in cattedra. Le avversarie non riescono a tenere il ritmo del Bisonte, che firma un 19-25. Le ospiti si impongono anche nell’ultimo parziale, nonostante Talmassons si dimostri combattiva. La partita si conclude sul 22-25.

PERUGIA-BUSTO ARSIZIO

Busto Arsizio vince per 2-3 contro Perugia. Il primo set del match va nelle mani di Busto Arsizio. Le Black Angels si trovano in difficoltà e faticano a mantenere il ritmo imposto dalle rivali. Il parziale si conclude in breve tempo, con le ospiti che vincono per 17-25. Il vento cambia direzione nel corso della frazione successiva, in cui Perugia entra in partita. Il sestetto di casa prende il controllo del gioco e trova il comando, andando a chiudere per 25-20. Perugia rimane davanti anche nella terza frazione, che si dimostra anche la più equilibrata della serata. Busto Arsizio rimane all’inseguimento, ma non perde il contatto con le avversarie. Sul finale, la squadra di casa dà un colpo di reni che vale il 25-22.

Busto Arsizio risponde con decisione alle avversarie, controllando il quarto set. Perugia torna infatti in difficoltà e non riesce a rispondere alla formazione in trasferta. Le ospiti ne approfittano per sciogliere gli ormeggi e prendere il largo, chiudendo il parziale in vantaggio per 17-25. Il match, dunque, viene deciso dal tie-break. Il parziale aggiuntivo si svolge in grande equilibrio e il risultato supera il muro dei 15 punti. A spuntarla è Busto Arsizio, che vince per 14-16.