Si avvicina sempre di più la fase più calda della stagione, ma in casa Inter febbraio sembra aver portato tutt’altro che buone notizie.

Sul campo i nerazzurri non hanno risposto come avrebbero dovuto nelle ultime settimane, come dimostrano i quattro punti conquistati nelle ultime quattro partite di Serie A e il sorpasso mancato al Napoli nell’ultimo turno di campionato. Ad inizio mese i nerazzurri hanno pareggiato in extremis nel terzo derby della stagione con il Milan, hanno poi perso con un roboante 3-0 al Franchi contro la Fiorentina, prima di vincere pochi giorni dopo a San Siro sempre contro la Viola in una partita difficilissima e decisa da una testata di Marko Arnautovic. Nell’ultimo turno, dopo il pareggio del Napoli sul campo della Lazio, la squadra di Simone Inzaghi aveva l’opportunità di portarsi a +1 sugli uomini di Antonio Conte, ma hanno fallito l’appuntamento perdendo di misura il derby d’Italia contro la Juventus.

Alle cattive notizie arrivate sul campo, però, nelle ultime ore si sono aggiunte anche altre cattive notizie legate all’infermeria. Dopo aver finalmente recuperato Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, assenti per diverse settimane, Inzaghi dovrà fare i conti con un altro infortunio pesantissimo, quello di Yann Sommer. Il portiere svizzero si è infortunato al dito di una mano in allenamento e dopo aver subito l’intervento starà fuori per circa un mese. Al suo posto giocherà il secondo portiere Josep Martinez, che avrà finalmente la sua chance. Sommer salterà oltre al Genoa anche il big match scudetto contro il Napoli e l‘andata e il ritorno di Champions League contro il Feyenoord. Partite importanti, con il portiere spagnolo che dopo l’investimento da 15 milioni potrà dimostrare il suo valore.

Donnarumma resta nel mirino: l’Inter osserva, Martinez deve sfruttare l’occasione

Non è più un segreto che l’Inter sta seguendo con attenzione la situazione legata a Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana ha il contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain nel 2026 e al momento le trattative per il rinnovo sembrano ferme. Beppe Marotta e tutta la dirigenza nerazzurra sono spettatori interessati, nonostante al momento non sembra che vi siano stati contatti diretti tra le parti.

Prima di un’eventuale affondo per Donnarumma, infatti, l’Inter vuole valutare bene Josep Martinez, visto l’investimento fatto in estate. Il portiere spagnolo avrà in questo mese la grande occasione per conquistarsi la fiducia in casa nerazzurra ed essere poi pronto a raccogliere l’eredità di Sommer, scalzando via ogni rumors che vorrebbe Donnarumma nuovamente in direzione Milano.