Tegola pesantissima per il calciatore che vede la sua stagione compromessa: c’è frattura, dovrà saltare gli ultimi impegni da qui a giugno

Arrivederci all’anno prossimo. Quando mancano circa due mesi al termine dei campionati basta un infortunio leggermente più importante e arriva la diagnosi impietosa: stagione finita. Purtroppo è l’imprevisto nel mondo del calcio, i KO arrivano in maniera subdola quando meno te l’aspetti. La tegola rischia di essere davvero pesante. Nella speranza poi che si riesca a tornare in tempo per l’avvio della nuova annata.

Non ci sono queste certezze, ad esempio, per Paulo Dybala, costretto ad operarsi negli ultimi giorni e dover così assistere ai box le ultime gare della sua Roma. Ma non è l’unico esempio naturalmente. Anche la Lazio dovrà rinunciare a Patric per un motivo simile, per non parlare dei lungodegenti come Bremer o Zapata che hanno visto l’impietosa sentenza arrivare ad inizio campionato.

Terribile infortunio: la sua stagione è finita!

Il nuovo infortunio, capitato nel weekend, è tanto brutto quanto drammatico. Il grave KO avvenuto durante le fasi di un match, costringerà probabilmente il protagonista a doversi fermare a lungo. Saranno gli esami effettuati a stabilire la sentenza definitiva che rischia di essere una mazzata: c’è frattura. Se le sensazioni saranno confermate c’è poco per cui sorridere.

Non deve aver un buon rapporto con la fortuna Loris Karius, portiere tedesco in forza allo Schalke 04. L’attuale compagno di Diletta Leotta è noto a tutti per i due gravi errori nella finale di Champions League contro il Real Madrid, quando era al Liverpool. Una prestazione che gli ha praticamente segnato la carriera. Dallo scorso gennaio è al club di Gelsenkirchen, decaduto nella serie B tedesca, dove l’estremo difensore finalmente era riuscito a ricevere una maglia da titolare fisso, dopo due anni passati in panchina al Newcastle. Purtroppo per lui, però, si è messo di mezzo un infortunio.

Durante il match contro il Greuther Furth, per la precisione verso la fine del primo tempo con la sua squadra sotto nel punteggio per 2-1, Karius si è scontrato con Felix Klaus, esterno offensivo del Furth. Sin da subito si è capito la serietà dell’infortunio, con l’ex Liverpool soccorso e costretto al cambio. Pur uscendo sulle sue gambe (ma zoppicando e tenuto a braccia dai medici del suo club), la diagnosi è stata impietosa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania si tratta di una sospetta frattura del perone della gamba sinistra. Nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli esami strumentali del caso ma se ciò dovesse essere confermato, la stagione dell’ex Newcastle sarebbe conclusa. Non resta che attendere qualche ora per saperne di più.