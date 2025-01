Scandicci batte in tre set Voluntari, in una partita terminata per 0-3 (20-25, 16-25, 16-25). Il match è valido per il quinto turno della Pool E della Cev Champions League 2024/2025 di volley femminile. Le due squadre si erano già incontrate nel palazzetto delle italiane, con le padrone di casa che avevano liquidato le avversarie in tre parziali. In Romania va in scena l’ultima trasferta della fase a gironi per le ragazze di Marco Gaspari, che staccano il pass per i quarti di finale dopo aver ottenuto il secondo set. Scandicci al momento vanta quindici punti, dopo aver conquistato il successo in tutti gli incontri disputati, senza aver mai perso un set. Voluntari rimane in corsa per la qualificazione ai quarti, che si giocherà con l’ultimo incontro della fase a gironi.

ULTIME TRASFERTE DEI GIRONI PER LE ITALIANE, CHE VEDONO I QUARTI

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

CRONACA VOLUNTARI-SCANDICCI

Il primo set vede Scandicci passare subito in vantaggio, con le padrone di casa costrette all’inseguimento dopo pochi scambi. Voluntari ferma il gioco due volte, nel tentativo di recuperare lo svantaggio nei confronti della squadra di Gaspari. Sul finale, la formazione rumena riesce ad accorciare le distanze fino al -3, con Scandicci che ferma il gioco sul 19-22 per riportare ordine tra il sestetto in campo, La compagine italiana riesce a dare il colpo di reni finale, andando a chiudere il set per 20-25. Il secondo set ha come protagonista il dominio di Scandicci, che sale in cattedra fin dai primi minuti. Voluntari tenta di non far scappare in avanti le rivali, ma non trova il successo sperato.

Scandicci vanta precisione sia in attacco che in ricezione e gli errori al servizio sono limitati. Antropova non brilla, specialmente in battuta, ma la performance sottotono dell’azzurra viene colmata dalle compagne di squadra. La squadra italiana risente del fitto calendario, che ha visto le pallavoliste in campo contro Perugia nella sfida infrasettimanale. La stanchezza non basta però a fermare Scandicci. Infatti, dopo circa cinquanta minuti in campo, la squadra di Gaspari mette fine al secondo set con un vincente 16-25. Il terzo set si apre con una lotta punto a punto, ma in breve tempo la formazione in trasferta riesce a imporsi e controlla il resto del gioco. Voluntari tenta la rimonta, ma le azioni delle padrone di casa non trovano il successo sperato. In poco più di un’ora di gioco, le ospiti firmano nuovamente un 16-25, mettendo un punto fermo all’incontro. Ad essere premiata come miglior giocatrice della serata è Carol, ancora una volta protagonista tra le fila di Scandicci. Ora, la squadra si prepara per l’ultima sfida dei gironi, che sarà però di mera circostanza, prima di affrontare gli attesi quarti di finale.