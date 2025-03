Ultimo atto di Cev Cup. Novara è a Blaj, in Romania, dove domani alle ore 17.00 italiane (18.00 locali) scenderà in campo contro le padrone di casa dell’Alba Blaj per la gara di ritorno della finale di Cev. Forti del 3-1 dell’andata, le azzurre conquisteranno il trofeo in caso di vittoria, con qualunque risultato, o in caso di sconfitta per 3-2. Qualora invece l’Alba Blaj dovesse imporsi per 3-1 o per 3-0, le formazioni si giocheranno il trofeo in un golden set di spareggio, da disputarsi con la formula del tie-break. Il match, che assegnerà il secondo trofeo continentale, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Arena e su Eurovolley TV (fruibili previo abbonamento). “La CEV Cup è uno dei nostri obiettivi principali della stagione e dunque faremo di tutto per completare l’opera iniziata in gara 1, per portare a casa il trofeo. Non faremo calcoli, sappiamo che queste partite si affrontano mettendo da parte il risultato pregresso e scendendo in campo per vincere, non per conquistare i set mancanti. Siamo consapevoli che ci aspetta un ambiente caldo ma, come detto, siamo determinate a fare di tutto per regalare al club questo trofeo che ancora manca in bacheca”, le parole di Francesca Bosio, capitano di Novara.

Nella finale di andata

Partita solida dell’Igor Gorgonzola, che accusa un passaggio a vuoto nel terzo set, ma è brava a restare mentalmente nel match riuscendo a chiudere la pratica evitando il tie-break. Primo set dominato da Novara, che piazza il primo allungo sul 6-6 con un parziale di 5-0 per l’11-6 iniziale. L’Alba Blaj prova ad avvicinarsi sul 13-10, ma l’Igor Gorgonzola ricaccia indietro la formazione rumena con un pesantissimo break di otto punti per il 21-10. Set in archivio sul 25-12. Nel secondo set sempre più brillante Novara, che si mette al comando delle operazioni sul 7-5. Set più equilibrato del precedente con l’Alba Blaj che si avvicina sul 13-12 per poi pareggiare i conti sul 14-14. Novara procede a strappi e l’Alba risponde sempre presente fino al 19-19. Nel momento decisivo del parziale arriva la sterzata decisiva della squadra di Bernardi, che vola sul 2-0 grazie al 25-10 finale. Nel terzo set arriva la reazione dell’Alba Blaj. C’è un piccolo calo di tensione di Novara, che sotto sin dalle fasi iniziali del parziale. Dal 5-5 è monologo delle rumene che, con un parziale di 10-1, scappano via sul 15-6. Rimonta impossibile per Novara, che prova senza successo a risalire nel finale. 25-20 per la squadra ospite. La squadra di Bernardi torna ai suoi standard nel quarto set e va avanti subito sul 7-3.