Niente da fare per Fabio Fognini. L’azzurro esce di scena al primo turno dell’Atp 250 di Marrakech per mano del classe 2002 Raphael Collignon. 6-3 6-3 il punteggio in favore del tennista belga, che si è trovato sotto di un break nel secondo set, ma è stato capace di rimontare ed evitare il tie-break sfruttando i problemi fisici, una costante nei tempi recenti, di Fognini. Da rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale nel circuito Atp per l’ex numero 9 del mondo, che da prossima settimana uscirà dalla top 100. Al momento il live ranking dice 111ª posizione con 544 punti. Un solo successo nel 2025 (2-1 su Schoolkate nel Challenger di Cap Cana) a fronte di cinque sconfitte (1° turno qualificazioni Atp Adelaide, 1° turno qualificazioni Masters 1000 Indian Wells, 2° turno Cap Cana, 1° turno Challenger Napoli, 1° turno Marrakech) per Fognini, la cui stagione girerà attorno allo swing su terra dei prossimi due mesi. Con la speranza di ottenere qualche wild card nei Big Tournaments (Masters 1000 Monte-Carlo, Masters 1000 Madrid, Internazionali d’Italia e Roland Garros), così da evitare di passare attraverso le qualificazioni, probabilmente il classe 1987 ligure dovrà passare dai Challenger per riacquistare posizioni in classifica Atp. Collignon avanza al secondo turno dove se la vedrà con la testa di serie numero 4 Nuno Borges.

MARTEDÌ TOCCA A MATTIA BELLUCCI IN MAROCCO

Martedì toccherà al secondo italiano di scena a Marrakech, vale a dire Mattia Bellucci. Dopo la bella cavalcata di Rotterdam, il tennista lombardo non ha vissuto una trasferta americana troppo felice, ma ora punta a riscattarsi. Un tennis, quello estroso di Mattia, che lo ha portato fin qui ad ottenere i migliori risultati della carriera sul veloce, ma che può adattarsi bene anche al rosso con degli accorgimenti tattici. L’esordio in Marocco non è semplice contro Pavel Kotov, che non sta vivendo fin qui un gran 2025, ma che sulle superfici lente ha dimostrato in passato di sapersi esprimere su ottimi livelli.

CENTRE COURT

Ore 13:00 – (WC) Benchetrit vs De Jong

(Q) Majchrzak vs (6) Munar

Carreno Busta v (WC) Laaroussi

(Q) J.Cerundolo vs Gaston

COURT 2

Ore 13:00 – Altmaier vs Virtanen

(8) Bellucci vs Kotov

(Q) Coria vs (Q) Herbert

A BUCAREST DOMANI L’ESORDIO DI LUCA NARDI

Dopo una trasferta nordamericana di certo non positiva, inizia la stagione sul rosso anche per il tennista pesarese, uno dei due italiani impegnati nella capitale romena. Flavio Cobolli, terza testa di serie del tabellone, esordirà direttamente al secondo turno, mentre per Nardi c’è da superare un primo ostacolo per raggiungere gli ottavi di finale. Il classe ’03 si ritroverà di fronte per la terza volta in poco più di un mese Marton Fucsovics, incontrato già in due occasioni a Dubai, dove l’ungherese vinse nel round decisivo delle qualificazioni per poi perdere al primo turno del main draw contro il nostro portacolori che era stato nel frattempo ripescato come lucky loser. Luca a Bucarest proverà a interrompere una striscia di quattro ko consecutivi.

In caso di vittoria per Nardi ci sarebbe l’ostico argentino Mariano Navone, vincente al debutto su Laslo Djere. Martedì giornata d’esordio anche per altre due teste di seriee, ovvero Ugo Carabelli e Bautista Agut, mentre sul Central Court il programma verrà chiuso da Stan Wawrinka, opposto al qualificato Skatov.

CENTRAL COURT

Ore 11:30 – Nardi vs Fucsovics

Bu vs (5) Bautista Agut

Non prima delle 16:00 – (WC) Wawrina vs (Q) Skatov

COURT 1

Ore 10:00 – Lajovic vs O’Connell

(8) Ugo Carabelli vs Albot

Diallo vs Tseng

COURT 2

ore 10:00 – Dzumhur vs (Q) Vacherot

Shevchenko vs (Q) Misolic

Comesana vs Klizan