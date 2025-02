A Bologna, presso il Pala Jesse Owens, ha avuto luogo uno stage guidato dal ct Julio Velasco. A prendere parte all’allenamento speciale sono state sedici pallavoliste, appartenenti a club che militano in Serie A2. Lo stage è nato dalla collaborazione tra Federazione Italiana Pallavolo e Lega Volley Femminile e ha visto la guida delle azzurre campionesse olimpiche dirigere la seduta tecnica di quasi tre ore. L’allenamento è stato seguito dal presidente federale Giuseppe Manfredi, il segretario generale Stefano Bellotti, il presidente Cev Roko Sikiric, il managing director Cev Vuk Karanovic, il direttore generale della Lega Volley femminile Enzo Barbaro e il vice segretario Fipav Libenzio Conti. I vertici del volley italiano si sono riuniti nella città emiliana in vista degli ultimi atti della Coppa Italia femminile: oggi sono in programma le due semifinali, domani il match conclusivo.

Le atlete presenti a Bologna

Safà Allaoui, Sara Caruso (HR Volley Macerata), Giorgia Amoruso, Princess Omonigho Atamah, Helena Sassolini (Pall. Lecco Alberto Picco), Andrea Sophie Blasi (Volley Hermaea Olbia), Erika Esposito (Volley Fratte), Binto Diop (Akademia Sant’Anna), Sofia Ferrarini (Pallavolo Vallecamonica Sebino), Denise Meli (Millenium Brescia), Sofia Monza (Futura Volley Giovani) Matilde Munarini (Esperia Volley 1961), Astou Adji Ndoye (Altino), Alexandra Alice Tanase (Volley Melendugno), Agata Tellone (Volley Offanengo), Giulia Viscioni, (Mondovi Volley). Oltre a Velasco, presenti gli allenaotri Marco Mencarelli, Nino Gagliardi e Lorenzo Abbiati.