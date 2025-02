Finisce in semifinale lo splendido percorso di Mattia Bellucci nel torneo ATP 500 di Rotterdam 2025. Sul cemento indoor della città olandese il classe 2001 di Busto Arsizio ha ceduto in due set al finalista uscente Alex de Minaur che si è imposto con un netto 6-1, 6-2 al termine di un’ora e sette minuti di gioco. Non cambia il giudizio sulla settimana di Bellucci, che in questi giorni si è tolto la soddisfazione di battere prima Daniil Medvedev e poi Stefanos Tsitsipas centrando la prima semifinale in carriera sul circuito maggiore. Da lunedì l’azzurro sarà al numero 68 del ranking Atp, risalendo ben 24 posizioni rispetto all’attuale numero 92.

La partita inizia subito con un de Minaur molto aggressivo, che cerca di imporre un ritmo alto a un Bellucci che viene travolto nei primi minuti del match. L’azzurro regala spettacolo con un tweener frontale nel primo game, ma poi cede la battuta consentendo all’avversario di allungare sul 3-0 in avvio. Bellucci prova a entrare in partita tenendo la battuta sul 3-1, ma ogni volta serve qualcosa di speciale per fare punto a un de Minaur davvero ispirato. L’australiano trova un altro break ai danni del 2001 azzurro, chiudendo così il primo set con un eloquente 6-1.

In avvio di secondo set il talento di Busto Arsizio riesce a tenere il servizio, ma nel terzo game commette qualche errore di troppo affidandosi in un paio di occasioni alla smorzata. De Minaur legge bene e trova il break del 2-1, riuscendo poi a confermare il vantaggio portandosi in vantaggio 3-1 su un Bellucci forse anche affaticato dalla grande cavalcata di questa settimana. L’azzurro continua a illuminare con qualche sprazzo di tennis molto brillante, ma alza di fatto bandiera bianca subendo il break del 4-1 con il terzo doppio fallo della sua partita. De Minaur non trema e chiude senza problemi, festeggiando l’accesso in finale con il 78% di punti vinti con la prima e un ottimo 69% con la seconda. Bellucci si difende bene con la prima palla al 71%, ma fatica enormemente con la seconda portando a casa appena 5 punti su 21.