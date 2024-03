Volley femminile, A1: no ai playoff per accesso a Challenge Cup, si qualificherà la quinta in campionato

Dopo un incontro con la Federazione, la Lega Pallavolo Serie A femminile ha deciso di annullare i playoff per accedere alla Challenge Cup 2024/2025. Alla competizione si qualificherà la quinta in classifica di campionato di Serie A1. Le squadre che avrebbero dovuto partecipare ai playoff disputeranno, su base volontaria, un torneo che eleggerà il club che organizzerà la WEVZA Cup. “Su richiesta della Federazione, nell’ottica di tutelare la formazione e la preparazione della Nazionale in vista della Volleyball Nations League, che mette in palio la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi, abbiamo deciso come consorzio di annullare i playoff Challenge per consentire a coach Velasco di poter avere in anticipo le atlete altrimenti impegnate nella competizione“, le parole del presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile Mauro Fabris.