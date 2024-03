MotoGP, Quartararo vuole il riscatto: “Importante capire a che punto siamo”

“Questo primo Gp è importante perché ci dirà dove siamo. E speriamo di essere in una posizione migliore rispetto allo scorso anno. Abbiamo ottenuto delle informazioni incoraggianti dai test in Qatar anche se sappiamo che dobbiamo ancora migliorare, per cui l’obiettivo è lavorare su questo. So che la Yamaha sta lavorando sodo dietro le quinte e tutti nel team sono super motivati, per cui darò il mio massimo come sempre per ottenere il miglior risultato possibile e iniziare la stagione al meglio”. Lo ha detto Fabio Quartararo, pilota Yamaha, prima del weekend inaugurale in MotoGP in Qatar, a caccia del riscatto dopo un 2023 da incubo.

Insieme al Diablo, il nuovo compagno di team è Alex Rins: “Inizia questo nuovo capitolo con la Yamaha. Sono rimasto in Qatar dopo i test, volevo allenarmi il più possibile ed entrare quanto prima in modalità gara. Sono super motivato e in generale molto curioso di vedere quello che possiamo ottenere in questo weekend. Ho una nuova moto, un nuovo team e non ho corso l’anno scorso in Qatar, dove la pista è stata riasfaltata rispetto al 2022, per cui so che dovrò prendermi un po’ di tempo per adattarmi. Ma quello che conta di più, è che sono entusiasta di cominciare”.