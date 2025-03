Importante successo per la Bertram Derthona Tortona in quello che era l’esordio casalingo nel suo primo Round of 16 della Champions League di basket. Dopo i due ko di fila, entrambi in trasferta, prima a Wurzburg e poi in casa dell’AEK ad Atene, la formazione piemontese al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato ha mosso la classifica del Girone I battendo i greci del Promitheas Patrasso Vikos Cola col punteggio di 97-77. I bianconeri a questo punto rilanciano le proprie ambizioni di finire tra le prime due del raggruppamento, vale a dire i piazzamenti che valgono il pass per i quarti di finale della più importante competizione tra quelle direttamente organizzate dalla FIBA. Mercoledì 12 marzo è previsto il ritorno, stavolta in casa dei greci, con palla a due alle 18.30, poi le ultime due in casa in un girone che può davvero regalare soddisfazioni ai piemontesi nonostante l’avvio ad handicap.

IL RACCONTO DEL MATCH

Avvio intenso da ambo le parti, 30-26 dopo il primo quarto. Spingono però poi sull’acceleratore i ragazzi di coach De Raffaele, che vanno all’intervallo lungo sul 51-39. I greci sbandano clamorosamente nel terzo parziale e il tabellone recita 80-55, poi nell’ultimo quarto fanno leggermente meglio gli ospiti, ma in virtù anche di una rotazione delle energie da parte dei padroni di casa, che gestiscono bene l’ampio vantaggio. Spiccano stasera i 20 punti di un super Vital, che riesce a essere decisivo seppur non al meglio a livello fisico. Doppia cifra anche per Baldasso, Gorham e Kuhse.